В Крыму нашли таунхаус Меладзе за 60 млн рублей

В Крыму нашли таунхаус продюсера Меладзе за 60 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Коттедж площадью более 250 кв. метров оказался последней недвижимостью продюсера в России. Трехэтажный дом был приобретен в 2015 году и находится в закрытом поселке «Вилла Роз», территорию которого круглосуточно охраняют с трех наблюдательных постов, сообщает Ura.ru со ссылкой на Shot.

Внутри особняка расположены терраса с бассейном длиной более семи метров, роскошная гостиная, пять спален, пять санузлов, большая ванная комната и задний дворик. Также на территории есть кровля для лаунж-зоны и цокольный этаж с собственной сауной, хаммамом и комнатой отдыха.

Музыкант не хочет пускать в дом посторонних людей или выставлять недвижимость на продажу. Этот таунхаус стал последним домом, который он оставил после отъезда из страны.

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