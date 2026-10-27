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    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    14 комментариев
    27 октября 2026, 09:43 • Новости дня

    В Крыму нашли таунхаус Меладзе за 60 млн рублей

    В Крыму нашли таунхаус продюсера Меладзе за 60 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    В закрытом поселке крымского Гурзуфа обнаружили последнюю недвижимость в России, трехэтажный таунхаус продюсера Константина Меладзе стоимостью 60 млн рублей.

    Коттедж площадью более 250 кв. метров оказался последней недвижимостью продюсера в России. Трехэтажный дом был приобретен в 2015 году и находится в закрытом поселке «Вилла Роз», территорию которого круглосуточно охраняют с трех наблюдательных постов, сообщает Ura.ru со ссылкой на Shot.

    Внутри особняка расположены терраса с бассейном длиной более семи метров, роскошная гостиная, пять спален, пять санузлов, большая ванная комната и задний дворик. Также на территории есть кровля для лаунж-зоны и цокольный этаж с собственной сауной, хаммамом и комнатой отдыха.

    Музыкант не хочет пускать в дом посторонних людей или выставлять недвижимость на продажу. Этот таунхаус стал последним домом, который он оставил после отъезда из страны.

    Композитор Константин Меладзе продал виллу на озере Гарда на севере Италии бразильским миллионерам.

    Продюсер Константин Меладзе увеличил доходы лейбла «Меладзе Мьюзик» в России до 100 млн рублей за 2025 год, несмотря на свое отсутствие в стране.

    Уехавший из России композитор Константин Меладзе продолжил хранить и приумножать сбережения в российских банках, получая свыше миллиона рублей процентов по вкладам с начала спецоперации.

    26 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Киркоров признался в ненависти к пению под фонограмму
    Киркоров признался в ненависти к пению под фонограмму
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что совершенно не умеет и не любит петь под фонограмму, предпочитая живое исполнение.

    «Я вообще не умею петь под фонограмму, в этом вся моя беда, поэтому я на концертах своих всегда пою с любовью. Я терпеть не могу под фонограмму петь», – сказал Киркоров на презентации совместного клипа с Владимиром Киселевым «Все могут короли». Его цитирует РИА «Новости».

    По словам артиста, настоящие музыканты не любят использовать записанный вокал, однако иногда им приходится это делать на телевидении.

    При этом сам певец признался, что ему сложно подстраиваться под готовую запись из-за того, что на каждом концерте его исполнение отличается от предыдущего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили сольный концерт Филиппа Киркорова в Москве.

    В январе артист выплатил основную сумму задолженности перед организаторами концертов.

    В прошлом году певец отказался отменять свои выступления после падения на сцене.

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    24 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Навка призналась в любви Пескову после премьеры ледового шоу «Пиковая дама»

    Фигуристка Навка призналась в любви Пескову на премьере «Пиковой дамы»

    Tекст: Вера Басилая

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка призналась в любви своему супругу, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, после премьеры ледового шоу «Пиковая дама».

    Новое представление по мотивам произведения Александра Пушкина и оперы Петра Чайковского прошло во Дворце спорта «Навка-Дворец», передает РИА «Новости».

    «Я люблю тебя. Спасибо, что терпишь меня», – сказала фигуристка, обращаясь к супругу на льду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили сольный концерт Филиппа Киркорова в Москве.

    Пресс-секретарь президента Песков вышел на лед юбилейного шоу своей супруги и исполнил с ней танец под композицию «А он мне нравится».

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    24 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В Севастополе организовали графики подачи электроэнергии

    Развожаев: В Севастополе организовали график подачи электроэнергии

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе введен график отключения электричества после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В настоящее время 40% жилых домов снабжаются электричеством, остальные переходят на график подачи электроэнергии «два через шесть», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Max.

    «Сейчас мы перешли на график «два через шесть»: каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди временно остаются без света», – пояснил Развожаев.

    По его словам, обстановка в энергосистеме полуострова остается нестабильной после ударов ВСУ. Губернатор добавил, что при необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, о чем жителей оперативно проинформируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго сообщило о работе энергетиков над восстановлением подачи энергии в Крыму, Донбассе и Новороссии после внешнего воздействия на инфраструктуру.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о подключении всех критически важных объектов жизнеобеспечения и части жилых кварталов в городе по резервным схемам.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды из-за атаки беспилотника ВСУ.

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    24 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Оперные певцы спели на борту задержанного в Пулково самолета

    Оперные певцы спели для пассажиров задержанного в Пулково рейса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Художественный руководитель Михайловского театра Ильдар Абдразаков и другие артисты устроили импровизированный концерт для пассажиров рейса Челябинск – Москва, который вынужденно приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

    Самолет, следовавший из Челябинска в Москву, приземлился в Петербурге из-за ограничений по соображениям безопасности. Воздушное судно три часа простояло на взлетно-посадочной полосе, пишет RT со ссылкой на Mash.

    На одном рейсе оказались художественный руководитель Михайловского театра Ильдар Абдразаков, оперный певец Алексей Тихомиров, артисты капеллы имени Юрлова и ее руководитель, дирижер Геннадий Дмитряк.

    Чтобы поддержать пассажиров во время длительного ожидания на борту, артисты устроили для них концерт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу петербургская воздушная гавань Пулково выступила в качестве запасного аэродрома для московского авиаузла.

    Ранее управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила об обслуживании более 110 рейсов после отмены ограничений. До этого в Пулково задержали более 50 рейсов.

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    24 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Минэнерго: Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения на юге страны

    Минэнерго: Пять южных регионов России остались без света из-за атак ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть потребителей в Крыму, Донбассе и Новороссии лишилась электроснабжения из-за внешнего воздействия на инфраструктуру, энергетики начали работать над восстановлением подачи энергии.

    Жители Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик остались без электричества после атаки на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает Минэнерго.

    В ведомстве отметили, что специалисты совместно с региональными властями и энергетическими компаниями оперативно ликвидируют последствия атаки и восстанавливают подачу электричества.

    Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы введены графики временных отключений, а социально значимые объекты переводятся на резервные источники питания. Аварийные работы продлятся до полного устранения последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения после удара украинских войск. Позже в субботу глава республики Сергей Аксенов сообщил об ограничениях на подачу электроэнергии и воды в Крыму из-за атаки украинского беспилотника.

    Ранее часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ.


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    25 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Более 700 автомобилей скопилось перед Крымским мостом

    Очередь на проезд по Крымскому мосту превысила 700 автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи образовалась очередь из сотен транспортных средств.

    По состоянию на полдень воскресенья в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 машин, а со стороны Керчи проезда ожидают 320 автомобилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр по ситуации на автоподходах к мосту.

    Время ожидания проезда со стороны Краснодарского края составляет более часа.

    Проезд по Крымскому мосту разрешен только легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по сухопутному маршруту через новые регионы России. Перед въездом на мост с обеих сторон в целях безопасности установлены посты обязательного досмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя полчаса после перекрытия. В прошлом месяце движение машин по мосту приостанавливали. Летом в очереди на проезд по Крымскому мосту скапливалось более 800 транспортных средств.

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    24 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Жизненно важные объекты Севастополя подключили к электроснабжению

    В Севастополе восстановили электроснабжение критически важных объектов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что все критически важные объекты жизнеобеспечения и часть жилых кварталов в Севастополе подключили к электроснабжению по резервным схемам.

    Все критически важные объекты жизнеобеспечения и часть жилых кварталов в Севастополе подключены к электроснабжению, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «По резервным схемам электроснабжения удалось оперативно подключить все критически важные объекты жизнеобеспечения. Электроснабжение уже восстановлено и в части жилых кварталов, запитанных от подстанций, питающих эти объекты», – написал Развожаев.

    Ожидается, что в большей части города электроэнергия появится ориентировочно после 19:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава республики Сергей Аксенов заявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в Крыму из-за атаки украинского беспилотника.

    Из-за атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения.

    В среду российские системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских войск на Севастополь.

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    26 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    Вдова рэпера Маваши назвала известие о его смерти концом своей жизни

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вдова основателя движения «Северный человек» Михаила Маваши (Михаил Ниц) Екатерина вышла на связь после известия о смерти супруга, заявив о бессмысленности своего дальнейшего существования.

    Супруга Маваши оставила сообщение в его официальном канале, передает РИА «Новости». «Я не живу сейчас – я существую. Правда в том, что Миши больше с нами нет… Он навсегда в моем сердце и, думаю, в ваших тоже… Для меня это конец жизни и бессмысленность существования. Я никому никаких комментариев не даю», – написала она.

    Вдова добавила, что пытается держаться ради организации похорон. Дата прощания пока неизвестна, родственники музыканта находятся в пути.

    Михаил Ниц занимался творчеством с 2009 года, активно поддерживал спецоперацию на Украине и в 2022 году основал движение «Северный человек» для помощи русским людям в сложных ситуациях. Осенью 2023 года он посещал зону боевых действий с гуманитарной миссией. В 2025 году украинский суд заочно приговорил исполнителя к восьми годам тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье музыкант Михаил Ниц погиб в возрасте 41 года в результате несчастного случая.

    Воронежские следователи организовали процессуальную проверку для установления обстоятельств смерти общественного деятеля.

    Семья бывшего рэпера заявила об отсутствии достоверной информации о причинах смерти музыканта.

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    25 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Спасатели ликвидировали подтопление в троллейбусном парке Ялты

    МЧС: Обстановка в троллейбусном парке Ялты после паводка стабилизировалась

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасателям удалось стабилизировать обстановку на территории троллейбусного парка в Ялте после прохождения мощного паводка, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В Ялте удалось отвести потоки воды в русло реки и эвакуировать общественный транспорт с рабочей площадки троллейбусного парка, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

    Вскоре сотрудники учреждения и администрации приступят к расчистке и уборке территории.

    К ликвидации последствий подтопления привлечено 265 человек и 54 единицы техники. Спасатели возвели 50 временных дамб протяженностью почти 3,8 тыс. метров, вывезли более 1,9 тыс. кубометров грунта и расчистили 520 метров русел рек Гува Кара-Баир и Быстрая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

    В городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.

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    25 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    В Крыму ввели ограничения на потребление электричества

    Минтопэнерго: В Крыму ввели ограничения на потребление электричества

    Tекст: Вера Басилая

    На всей территории Крыма введены ограничения на энергопотребление в связи с аварией на сетях за пределами полуострова, сообщило республиканское министерство топлива и энергетики.

    Подача электроэнергии осуществляется с учетом текущих возможностей сети, сообщает Минтопэнерго Крыма в Max.

    В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.

    Накануне Минэнерго России сообщило, что часть потребителей в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР осталась без электроснабжения из-за внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры. Специалисты ведут работу по ликвидации последствий и восстановлению подачи энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго заявило о начале работы энергетиков над восстановлением энергоснабжения на юге страны.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в связи с аварией на магистральных сетях из-за атаки беспилотника ВСУ.

    Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру.

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    25 октября 2026, 11:00 • Новости дня
    Севастополь перешел на график подачи электричества после атаки ВСУ

    В Севастополе ввели график подачи электричества после атаки ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Севастополе ввели график временных ограничений электроснабжения из-за возникшего перегруза после атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «К сожалению, сейчас на линии вновь возникла перегрузка. По команде диспетчера ЧРДУ введены ограничения: действует график временных ограничений электроснабжения «3 через 3», – заявил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Развожаев поручил максимально ограничить энергоснабжение промышленных объектов и торговых центров. Высвобождающиеся мощности будут направлены в жилые дома.

    В ночь на субботу ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре за пределами Севастополя, с которой обеспечивался переток в город. Севастополь временно остался без электроснабжения. Электричество удалось вернуть ближе к двум часам ночи – до девяти утра практически весь город был со светом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор сообщил о введении графика отключения электричества после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре. Развожаев заявил о подключении критически важных объектов жизнеобеспечения и части жилых кварталов в Севастополе к электроснабжению по резервным схемам.

    Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона после атаки беспилотника ВСУ.

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    24 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    В Крыму впервые показали написанные на бронеплитах участников СВО иконы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Симферополе впервые представили уникальную выставку икон, написанных на пробитых бронеплитах, которые спасли жизни участникам специальной военной операции.

    Экспозиция включает изображения Богоматери, святого Георгия Победоносца, князя Владимира и Федора Ушакова. Работы выполнены на металлических плитах от бронежилетов, сохранивших следы от пуль и осколков.

    «Это пятнадцать икон, выполненных на бронеплитах участников СВО. Сами бронеплиты были переданы бойцами, и на них студенты МГАХИ им. В. И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки выполнили иконопись по металлу», – рассказала ТАСС организатор выставки, вице-президент фонда «Женщины Тавриды» Наталья Терентьева.

    По словам организатора, каждая пластина спасла жизнь своему владельцу, а готовые произведения были освящены в Свято-Даниловском монастыре в Москве. Ранее выставка уже демонстрировалась в столице и Севастополе.

    Терентьева добавила, что создатели проекта намеренно не стали указывать фамилии владельцев бронепластин, посвятив экспозицию всем защитникам, выполняющим свой воинский долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Севастополе стартовал молодежный историко-культурный форум «Истоки».

    Летом исторические части знаменитой панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки украинской армии. До этого губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

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    26 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Суд Петербурга взыскал с блогера Пучкова 48 тыс. рублей по иску Роскомнадзора

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал блогера Дмитрия Пучкова выплатить Роскомнадзору более 48 тыс. рублей рекламных отчислений.

    Решение вынесено по иску ведомства к создателю контента, известному под псевдонимом Гоблин, передает ТАСС. «Взыскать с должника индивидуального предпринимателя Пучкова Дмитрия Юрьевича в пользу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязательное отчисление в размере 48 857, 50 рублей», – сказано в документе.

    Кроме того, блогер должен будет уплатить государственную пошлину в размере 8 тыс. рублей.

    Пучков получил известность благодаря пародийным переводам голливудских картин, в числе которых «Властелин колец» и «Матрица».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце юрист Иван Морозов заявил о начислении налогов на конфискованное имущество осужденного блогера Елены Блиновской.

    В прошлом месяце Федеральная налоговая служба ликвидировала косметическую компанию блогера Карины Лазарьянц.

    В августе столичный арбитраж отложил разбирательство по делу о банкротстве создательницы контента Александры Митрошиной.

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    26 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Следователи возбудили новое дело по факту пропажи драгоценностей у Лерчек

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело о халатности после исчезновения ювелирных изделий на 15 млн рублей, изъятых у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Следователю, который вел дело Чекалиной, предъявили обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, передает ТАСС. «Правоохранители снова возбудили уголовное дело по факту пропажи изъятых при проведении предварительного расследования у Лерчек ее ювелирных изделий», – рассказал собеседник агентства.

    В рамках расследования речь идет об исчезновении дорогостоящих часов и браслета известных брендов.

    Ранее специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте обнаружили недостачу изъятых в ходе обыска у Валерии Чекалиной часов и ювелирного браслета.

    Блогер отказалась проходить проверку на детекторе лжи в ходе разбирательства об исчезновении украшений.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении следователя УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам.

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    24 октября 2026, 11:52 • Новости дня
    В Крыму ввели ограничения на подачу света и воды

    Аксенов сообщил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в Крыму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Крыму вводятся ограничения на подачу электроэнергии и воды в связи с аварией на магистральных сетях за пределами региона из-за атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    «В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона, которая произошла в результате вражеской атаки БПЛА, в Республике Крым вводится ограничение на подачу электроэнергии и воды», – написал Аксенов.

    По его словам, сейчас продолжаются восстановительные работы, все службы находятся на местах. Графики отключений будут опубликованы на официальных информресурсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру.

    В четверг в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Ранее часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ.

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

      Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Как бороться с медвежьей напастью

      История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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