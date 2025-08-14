Шнуров поддержал запрет судом пяти песен группы «Ленинград»

Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.0 комментариев
Шнуров признал обоснованным запрет пяти песен «Ленинграда» для несовершеннолетних
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал решение суда об ограничении доступа подростков к пяти песням коллектива из-за их взрослого содержания.
Шнуров заявил, что считает верным решение суда о запрете распространения некоторых песен коллектива для несовершеннолетних, сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал пять треков группы запрещёнными к распространению на территории России из-за содержания, потенциально опасного для детей и подростков.
«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда! Ограничение доступа к взрослым песням несовершеннолетним считаю верным и правильным!» – сказал Шнуров.
Экспертное заключение Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования подтвердило, что в композициях есть признаки побуждения несовершеннолетних к насилию, употреблению алкоголя и наркотиков, а также скрытое психологическое воздействие на детей. Суд принял во внимание заключение специалистов при вынесении решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее группу «Ленинград» обязали соблюдать законы о запрете нецензурной лексики на концертах в Новосибирске.
Между тем Сергей Шнуров высмеял идею штрафов за мат на выступлениях.