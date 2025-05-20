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Группу «Ленинград» обязали соблюдать законы на концертах в Новосибирске
Перед началом выступления в Новосибирске участники группы «Ленинград» должны будут официально подтвердить соблюдение российского законодательства, на концерт будет допущена только взрослая публика, сообщили местные власти.
Участники группы «Ленинград» перед началом концерта в Новосибирске подпишут гарантийное письмо о соблюдении законодательства России, передает ТАСС.
В пресс-службе правительства региона сообщили: «На концерт музыкальной группы «Ленинград» установлены возрастные ограничения 18+, в зоне контроля билетов будет организована обязательная проверка оригиналов паспортов. Также дополнительно перед началом концерта артист подписывает гарантийное письмо, в котором обязуется соблюдать действующее законодательство РФ».
Обращения с требованием отменить концерт ранее поступили в министерства культуры, физической культуры и спорта Новосибирской области. Региональные власти подчеркнули, что исполнительные органы области не являются организаторами данного мероприятия.
Против концертов выступили представители Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей.
По их словам, группа «Ленинград» в своем творчестве использует ненормативную лексику, пропагандирует употребление алкоголя и курения и подрывает авторитет родителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Шнуров заявил, что считает инициативу о запрете мата в России бесполезной.
При этом ранее представитель МИД Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».