Шнуров высмеял идею штрафов за мат

Шнуров назвал предложение о штрафах за мат в России бесполезной глупостью

Tекст: Мария Иванова

Сергей Шнуров выразил свое мнение о предложении запретить мат в России, сообщает ТАСС.

По его словам, инициатива о введении штрафов за нецензурную лексику в общественных местах не имеет будущего. Шнуров заявил, что готов оплачивать подобные штрафы, чтобы иметь возможность говорить на родном языке «в полной его версии».

«Борьба за самостоятельную русскую культуру почему-то у нас обязательно сопряжена с гонениями на великий русский язык. Во всем его объеме… Чтобы сохранить то, что объединяет многих людей нашей культуры, я готов платить», – заметил он.

Шнуров подчеркнул, что борьба за русскую культуру не должна превращаться в гонения на русский язык. Он считает, что слова, которые использовались нашими предками в важных исторических моментах, нельзя запрещать. По его мнению, такие попытки являются «бесполезной и самонадеянной глупостью».

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко сообщил о планах рассмотреть предложение об увеличении штрафов за мат в общественных местах и в интернете. Согласно этому предложению, штрафы могут возрасти с 1 до 10 тыс. рублей. В настоящий момент, нецензурная брань в общественных местах считается мелким хулиганством и наказывается штрафом от 500 до 1 тыс. рублей или арестом до 15 суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на заседании XIII Рождественских парламентских встреч о необходимости борьбы с популярностью нецензурной брани в обществе, которая бесконтрольно распространяется в интернете и кино. Публицист Анатолий Вассерман, комментируя призыв патриарха Кирилла, подчеркнул, что ругающиеся матом лишают себя и общество эмоций.