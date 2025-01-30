Вассерман: Ругающиеся матом лишают себя и общество эмоций

Tекст: Татьяна Косолапова

Во время выступления на заседании XIII Рождественских парламентских встреч патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на то, что на сегодняшний день нецензурная брань стала частью культуры и легализовалась в обществе, поскольку звучит в кино, театре и бесконтрольно распространяется в интернете. В связи с этим он заявил о необходимости лишить мат популярности.



«Я с очень давних времен отмечаю, что тот, кто матом не ругается, а разговаривает на нем, обедняет, по сути, самого себя. Обедняет тем, что лишает себя значительной части средств выражения спектра своих эмоций», – говорит Вассерман.

По его словам, изначально обсценная лексика в русской традиции, как и у большинства народов, возникла как средство выражения крайних эмоций, в основном негативных. Соответственно, если человек употребляет матерные выражения вне сверхэмоционального контекста, то тем самым лишает себя средства выражения крайних эмоций, а также вводит других людей в заблуждение относительно того, какие эмоции он сам в данный момент испытывает.

«И с учетом того, что матерная ругань сокращает для нас спектр возможных выражений, она оказывает на общество отрицательное воздействие именно сокращением эмоций», – считает собеседник.

При этом депутат отметил, что не может однозначно сказать, нарушает ли мат нравственные нормы: «Я не могу оценивать высказывания патриарха именно в той части, что относится к сфере нравов. Но я с ним вполне согласен в том, что неумеренное использование ругани, в том числе и матерной, вредно влияет на эмоциональное состояние общества в целом».

В начале года украинский лидер Владимир Зеленский в ходе интервью американскому подкастеру Лексу Фридману несколько раз употребил матерные выражения.