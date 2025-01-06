Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру

Tекст: Антон Антонов

Зеленский использовал матерные выражения, когда речь зашла об отказе США вводить санкции против Москвы накануне начала российской специальной военной операции. Он нецензурно отозвался о действиях США, пишет «Российская газета».

По его мнению, западные партнеры еще до 24 февраля 2022 года должны были попытаться «запугать» Москву санкциями и поставками оружия Киеву. «Все что-то говорили, прогнозировали и так далее, но я просил только об одном, прежде всего у США: <...> дайте мне две вещи – усильте нас оружием, но лучше всего усильте нас предпосылками. Это не оружие, прежде всего это санкции», – приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что Зеленский не стал давать интервью на русском, как предлагал Фридман. Он давал интервью на английском языке, переходя на украинский и используя русские слова.

Зеленского возмутила реакция Запада на действия России. Оценивая заявления западных стран, он сказал: «Это *** (ерунда – прим. ВЗГЛЯД)».

Кроме того, Зеленский использовал мат при обсуждении действий России на Северном Кавказе четверть века назад. Также он охарактеризовал матерным словом поведение лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума. Он заявил: «Это была просто бумажка. Всем на нее было *** (наплевать – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.