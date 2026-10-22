За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.0 комментариев
Финский политик назвал Евросоюз союзом войны
Финский политик Мема назвал Евросоюз союзом войны
Европейский союз отказался от ценностей мира и превратился в союз войны, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Европейской мечты о союзе мира больше нет. ЕС в полной мере является союзом войны. ЕС был основан, потому что верил в ценности мира», – цитирует Мема ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем. Летом официальный представитель МИД Мария Захарова указала на подготовку НАТО к вооруженному конфликту с Россией. Кремль заявил о мерах России в ответ на милитаризацию Европы.