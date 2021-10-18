Украина получила вторую партию военной помощи от США

На Украину прибыла новая партия международной технической помощи от правительства США, сообщили в минобороны Украины.

«В ночь на 18 октября на Украину прибыл очередной груз международной технической помощи от правительства США. Это уже вторая партия от американских партнеров для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента [Украины] Владимира Зеленского в США», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В минобороны отметили, что в ближайшее время в страну прибудет третья партия. Сообщается, что «общая сумма материальных средств от США Украине по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, составляет 60 млн долларов. Она предоставляется дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов».

Ранее сообщалось, что борт ВВС США доставил партию военной помощи Украине, в составе которой боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.

Напомним, 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и «многое другое».

Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИДе также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.