США предупредили ЕС о возможности «вторжения» России на Украину

Американские чиновники выразили европейским коллегам опасения относительно возможности «вторжения» России на Украину, сообщили анонимные источники Bloomberg.

В статье утверждается, что у Штатов якобы есть некая информация по поводу «возможной военной операции», которой они пока не поделились с европейскими властями. Вашингтон намерен сделать это, прежде чем будет принято решение о коллективном ответе. По словам источников, опасения и оценки США подкреплены «общедоступными доказательствами», передает РИА «Новости».

В свою очередь, источник, «близкий к Кремлю», утверждает, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости. По словам другого источника, наступление «маловероятно», но у Москвы якобы есть план реагирования на провокации со стороны Киева. Вместе с тем один из источников подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений Москвы или же предугадать ее следующий шаг.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский опроверг утверждения о наличии у Москвы планов по «вторжению» на Украину. «Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», – сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что много угроз, наоборот, исходят от Украины и Соединенных Штатов, корабли которых «очень провокационно» действуют в Черноморской акватории.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за сообщений западных СМИ о концентрации войск России вблизи украинских границ. В среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что США обеспокоены необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».

В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.