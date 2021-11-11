В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен после заседаний в формате видеоконференций заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения.

«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения еще больше ухудшилась. С момента последнего заседания Контактной группы Специальная мониторинговая миссия [СММ] ОБСЕ сообщила о 6746 нарушениях режима прекращения огня, включая 1451 взрыв. В последнюю неделю октября миссия зафиксировала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня с июля 2020 года», – приводит ТАСС слова спецпредставителя ОБСЕ со ссылкой на киевский офис.

Киннунен отметил, что «наличие и использование систем вооружения, запрещенных взаимными обязательствами, вызывает опасения ввиду риска дальнейшей эскалации». «Я глубоко обеспокоен увеличением в последнее время трудностей, с которыми СММ сталкивается при выполнении мандата. Возросло количество ограничений свободы передвижения сотрудников СММ. Миссия сообщает о 37 таких случаях за последние две недели, два из которых – на подконтрольной правительству [Украины] территории. Я напомнил, что СММ играет неоценимую роль во многом – от предоставления информации о ситуации в сфере безопасности до вклада в улучшение условий жизни затронутого конфликтом населения посредством мониторинга и своего присутствия», – подчеркнул Киннунен.

По его словам, основной темой обсуждений в подгруппе по безопасности стала потребность в обмене гарантиями безопасности для жизненно важных видов деятельности, таких как ремонт критической инфраструктуры. В политической подгруппе, продолжил посол, «все еще наблюдаются глубокие расхождения в мнениях, что не позволяет обсуждать вопросы, связанные с разработкой единого плана действий, по существу».

Киннунен напомнил, что заседание гуманитарной подгруппы состоялось в годовщину запланированного открытия пунктов пропуска в Золотом и Счастье. «Я заинтересован обсудить и выяснить, почему открытие пунктов пока что не состоялось и каковы иные препятствия, связанные с пересечением линии соприкосновения», – сказал спецпредставитель.

При этом он отметил, что «экономическая подгруппа провела хорошую встречу и занималась, в частности, вопросами водоснабжения». «Что касается экологических тем, то участники обсудили конкретные шаги по проведению инспекции МАГАТЭ. Также были рассмотрены вопросы, связанные с пенсионными выплатами и мобильной связью», – подчеркнул Киннунен.

Накануне полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса.

В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.

В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.

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