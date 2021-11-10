Грызлов: Украина на переговорах в Контактной группе «валяет дурака»

Члены украинской делегации в Контактной группе по урегулированию на Донбассе имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и «валяют дурака», заявил журналистам полпред России в Контактной группе Борис Грызлов по окончании очередного заседания в видеоформате.

Он рассказал, что киевская делегация продолжала линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта попытками найти способы пересмотра Минских соглашений с целью замены одной из его сторон, передает ТАСС.

«Представители Украины не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов намеченной и согласованной повестки дня. Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются. Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, «валяют дурака». Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно», – сказал Грызлов.

Он также отметил, что нагнетание Киевом напряженности в Донбассе является попыткой отвлечь внимание украинцев от энергетического кризиса.

По мнению Грызлова, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводит политику молчаливого одобрения фактов невыполнения Украиной Минских соглашений.

«Отсутствие должной реакции представителей ОБСЕ на очевидные попытки Украины заблокировать процесс мирного урегулирования может свидетельствовать о том, что, по существу, ведется политика молчаливого одобрения фактов невыполнения украинской стороной договоренностей о перемирии и Минских соглашений в целом», – отметил он.

Грызлов считает, что «Украина пытается увести дискуссию по политической проблематике в сторону от разработки Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками совместного Плана действий по урегулированию конфликта – ключевого вопроса о достижении политического урегулирования внутриукраинского кризиса».

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу. Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. На последнем саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года стороны решили, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса на постоянной основе.

Накануне Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.

Ранее стало известно, что США по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.

После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».

14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.

В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.