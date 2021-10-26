ВСУ впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 на Донбассе, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

По информации местного «5 канала», ударные дроны были применены якобы «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области».

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Отмечается, что он управляемой бомбой уничтожил пушку противника.

«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», – говорится в сообщении пресс-центра генштаба в Facebook.

По данным пресс-центра, батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных на Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и еще один был ранен.

«Украинская сторона через СММ ОБСЕ потребовала прекратить огонь, но этого не произошло, после чего был применен Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку, обстрелы украинских позиций прекратились», – указано в сообщении.

В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тыс. человек.