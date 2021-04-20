МИД Турции сравнил продажу БПЛА Украине со сделкой с Россией по С-400

Лукашенко: Нормализация в Донбассе зависит только от Украины

Урегулирование конфликта в Донбассе зависит только от Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгением Шевченко.

«Я вам абсолютно искренне скажу, в противном случае я мог бы промолчать: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего в Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы, но поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», – передает слова президента «БелТА».

По его словам, с бывшим президентом Украины и с нынешним он «просчитывал эти варианты». «Выиграет! Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые… Но Россия – огромная страна, и она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее», – заметил глава Белоруссии.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет плохих отношений с Украиной, однако Минск готов реагировать на переход «красных линий». «Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений», – сказал он.

По словам Лукашенко, для Белоруссии Украина является не просто южной соседкой. «Я не считаю Украину чужой вообще. Я служил в погранвойсках, нашей зоной ответственности был Западный пограничный округ с центром в Киеве, это вот с молодости у меня Украина осталась там, не говоря уже о корнях моих предков между Черниговом и Киевом», – сказал он.

Глава Белоруссии подчеркнул, что белорусы очень хорошо относятся к украинцам. «Когда у вас начался там конфликт в Донбассе, мы, можно сказать, одномоментно приняли 150 тыс. украинцев. Кто-то потом вернулся, многие трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права приехавшим украинцам в Беларуси. А это, вы знаете, большой социальный пакет. Это бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, трудоустройство на работу, 150 тысяч «проглотить» непросто», – продолжил Лукашенко.

Для сравнения глава республики обратил внимание на положение мигрантов в Европе. «Вы видите, как в Евросоюзе мигранты прибывают, а они не могут две тысячи человек разделить, чтобы их расселить. Тут – 150 тысяч. Поэтому мы всегда с открытым сердцем [к украинцам]», – добавил президент.

В апреле Киев обвинил Белоруссию во «вражеской риторике» и заявил, что Минск находится под влиянием России. Украина заявила, что для проведения переговоров по Донбассу сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.

Замгоссекретаря белорусского Совбеза Владимир Арчаков заявил, что с украинской стороны «раздаются крики» о том, что Белоруссия «чуть ли не собирается вторгаться» на Украину.