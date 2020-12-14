Турция пообещала Украине корветы и ударные беспилотники

Украина и Турция подписали соглашение о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ, сообщило министерство обороны Украины.

«Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении украинское военного ведомства.

Ранее главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в 2021 году Киев закупит пять турецких БПЛА Bayraktar TB2.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие интересы объединяют Украину и Турцию, а также сообщала, что Киев подписал с Анкарой рамочное соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее «углубление взаимодействия по 21 направлению». Стороны выразили намерение «начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей».