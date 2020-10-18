Зеленский вербует Эрдогана на противостояние с Россией

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18 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:14  |  vz.ru
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Тиньков нашел в себе силы поступить с «Яндексом» нестандартно

Почему Олег Тиньков отказался от 5,5 млрд долларов Нина Зотина/РИА Новости
«Мы, а не они, купим этот говно-Яндекс!». Так эмоционально объяснил срыв сделки о покупке IT-гигантом банка «Тинькофф» его основатель Олег Тиньков. Еще пару недель назад казалось, что бизнесмен совершит очередную, невероятно выгодную для себя сделку. «Яндекс» давал за банк большие деньги, которые вряд ли кто-то еще может предложить. Что же пошло не так и почему Центробанк собирается проверить эту историю? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Как сорвались переговоры о переходе союзников Гитлера в Красную армию

Солдаты словацкой «Быстрой дивизии» форсируют Днепр общественное достояние
Принято считать, что переход частей вермахта и его союзников на сторону СССР начался только под самый конец войны, в 1945 году. Однако опубликованы документы, которые рассказывают о действительно уникальном случае: союзники Гитлера, словацкая так называемая Быстрая дивизия пыталась сдаться Красной армии еще в 1943-м. Почему эта попытка в итоге была сорвана? Подробности...
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Ракетный обстрел Гянджи меняет ход конфликта в Карабахе

Удар по городу Гянджа не был оправдан ни с политической, ни с военной точки зрения mod.gov.az
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал «на поле боя» наказать Армению за ракетный обстрел города Гянджа. Ударом разрушен жилой квартал, есть жертвы и раненые. Армия обороны Нагорного Карабаха утверждает: целями были военные объекты Азербайджана. В экспертной среде не исключают, что удар должен был спровоцировать Алиева атаковать Армению и вынудить Россию ввязаться в конфликт в рамках союзнических обязательств перед Ереваном по ОДКБ. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Геронтократия защищает США

Дометий Завольский, историк-архивист
Современная медицина хоть уже замедляет (неравномерно) старение, но еще не омолаживает. Есть риск получить геронтократию в яркой обертке: вроде бы активных политиков, кои десятилетиями будут мыслить по-стариковски. Подробности...
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Русское вино взбирается на третью полку

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Говорят, хороший винодел – не тот, кому удалось произвести качественное вино, «вино на удачу», но тот, кто ежегодно выдает стабильно высокое качество. Русские виноделы научились делать отличные вина. Осталось всего ничего – найти своего, русского, потребителя. Подробности...
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Пять вопросов Владимира Зеленского поставили в тупик его самого

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Очевидно ведь, что легализация медицинского каннабиса интересует людей в значительно меньшей степени, чем, например, открытие рынка земли. Рынок земли, однако, предметом референдума или хотя бы официального опроса не стал. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Зеленский вербует Эрдогана на противостояние с Россией

    Зеленский и Эрдоган демонстрируют глубокое взаимное удовлетворение    18 октября 2020, 18:05
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В Киеве громогласно радуются итогам визита президента Украины Зеленского в Анкару - и призывают Эрдогана принять участие в так называемой «Крымской платформе». Какие интересы объединяют Украину и Турцию, каким образом оба государства намерены совместно противостоять России - и почему подобное сотрудничество несет угрозу прежде всего самой Украине?

    Многие российские эксперты пишут о том, что Украина возвращается к состоянию Запорожской Сечи – деиндустриализируется, демонтирует государственные институты. Однако возвращается она и с точки зрения геополитических концепций. «Поэтому Польша и Турция становятся двумя главными партнерами Украины в деле сдерживания России. Все как в XVII веке», - говорит Газете ВЗГЛЯД украинский политолог, аналитик центра «Дом демократии» Анатолий Октисюк.

    Деньги, технологии, сила

    Плотное партнерство Киева и Анкары началось еще при Петре Порошенко, когда он пытался выдавить Русскую Православную Церковь с Украины при помощи получения Томоса от Константинопольского патриарха Варфоломея. Без помощи Эрдогана (который не просто держит Варфоломея на поводке, но может надевать на патриарха намордник – как это было во время превращения Святой Софии в мечеть) никакого Томоса Киеву не светило бы. Кроме того, Турция финансировала крымско-татарские террористические организации, которые сбежали из Крыма в Херсон и Киев.

    После прихода Зеленского отношения с Эрдоганом поначалу несколько охладели. «Новый президент был нацелен на диалог с русскими. Сейчас же он считает, что Россия не готова возвращать Крым и Донбасс, а также выходить на нормализацию отношений к уровню 2013 года. В то же время в Киеве все понимают, что Турция - это технологии и деньги. А также страна, которая может надавить на Москву. Татарская община даже уверена, что Турция поможет вернуть Крым», - продолжает Анатолий Октисюк.

    Именно поэтому Зеленский поехал в Анкару – и уехал оттуда с полной котомкой. Причем как обещаний, так и плюшек.

    Так, украинскому президенту удалось подтянуть турецкого султана к крымскому вопросу. И дело даже не в том, что в итоговой декларации саммита было сказано о намерении Турции «прилагать усилия», направленные на «деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь». Это как раз дежурное заявление, которое Эрдоган делает регулярно. Дело заявлении Зеленского о том, что Эрдоган готов присоединиться к т.н. «Крымской платформе - инструменту консолидации международных партнеров для защиты прав крымчан и деоккупации украинского полуострова».

    Сам турецкий лидер это стремление не подтвердил, но и не опроверг. С чего бы ему их опровергать, если российский Крым входит в «тюркский мир» Эрдогана? Анкара инвестировала миллионы долларов в создание на территории еще украинского Крыма своих групп влияния, в том числе и полутеррористических организаций из крымских татар. Естественно, Турция была крайне недовольна очисткой полуострова от этих групп после 2014 года силами ФСБ, и теперь активно финансирует крымско-татарских экстремистов на Украине. И тут интересы Зеленского и Эрдогана сходятся – ни тому, ни другому не нужен российский Крым.

    Впрочем, не только Крым. В той же итоговой декларации саммита было сказано и о намерении Турции поддержать «восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины». И уже даже понятно, каким образом – поставляя Киеву оружие.

    Киев подписал с Анкарой рамочное соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее «углубление взаимодействия по 21 направлению». Стороны выразили намерение «начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей». Особенно тут интересны беспилотники, которые, по мнению Зеленского, «способны кардинально изменить ситуацию на поле боя».

    Украина (которая ранее уже приобрела у Турции шесть БПЛ «Bayraktar») планировала закупить у Турции еще от 6 до 12 комплексов Bayraktar TB2 (в каждом комплексе – 4 планера и одна базовая станция). Причем производиться они, видимо, будут на территории Украины – в рамках крупноузловой сборки. Что дает Киеву не только новые возможности для убийства русских людей на Донбассе и бомбежки городов ЛНР и ДНР, но и технологии для производства дронов. Ну и в качестве вишенки на торте Турция подала Украине около 25 миллионов долларов на оборонные нужны.

    Но что получает Турция в обмен на эту помощь? Улучшение отношений с великой украинской державой?

    Дорогой плацдарм

    Эрдоган может сколько угодно заявлять о том, что Турция воспринимает «Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона». Все прекрасно понимают место Украины в региональной пищевой цепи, и некоторые уверены, что активность Анкары в Киеве чревато для Эрдогана проблемами, и прежде всего с Россией. «Если Турция на самом деле примкнет к так называемому киевскому проекту «Крымская платформа», который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьезную стратегическую ошибку», - говорит глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    Однако в геополитическом плане Турция получает еще одну точку напряжения российской периферии – вдобавок к уже имеющимся плацдармам в странах «тюркского мира» (Азербайджане и среднеазиатским государствам). После чего как минимум сможет давить на Россию для выбивания уступок по Сирии, а как максимум – усиливать идеологию «тюркского мира» в регионах Российской Федерации.

    Что же касается непосредственных экономических выгод для Анкары от развития отношений с Киевом, то они очевидны. «Турция расширяет свое присутствие на Украине. Хочет скупать земли, заниматься игорным бизнесом и дорожным строительством. И украинцы совсем не против – некоторые даже выступают за то, чтобы на украинской земле появилась турецкая база», - говорит Анатолий Октисюк.

    Зеленский заявил, что скоро Украина и Турция подпишут соглашение о Зоне свободной торговли. О нем стороны не могли договориться со времен президента Кучмы, поскольку, по словам киевского политолога Руслана Бортника, «турецкая сторона предлагает подписать ЗСТ без аграрного сектора, поскольку не хочет видеть сильных украинских конкурентов на своем рынке, а украинские лоббисты пытаются не пустить Турцию на украинский рынок легкой промышленности». Сейчас, вероятно, вопрос будет решаться в пользу Анкары. «Для хороших друзей не существует недостижимых результатов. Переговоры о таких соглашениях могут быть простыми только с теми странами, чей рынок ничего не значит. Турция и Украина совершенно другие. Наш общий экономический потенциал – огромный», - уверяет украинский президент.

    Некоторые эксперты, конечно, считают, что потенциал огромен лишь на бумаге. Что Зеленский обманет Эрдогана – как в свое время обманул китайцев, вложившихся в «Мотор-Сич» и отправленных восвояси после звонка американцев. «Может сложиться так, что туркам придется становиться в очередь за китайцами в международном арбитраже, а потом многие годы ждать компенсации своих потерь, потому что Украина не такая богатая страна», - говорит член правления украино-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко.

    Однако такой ход все-таки маловероятен – турки не ведут себя так травоядно, как китайцы. Эрдоган на порядок агрессивнее Си Цзиньпина, и молча шоколадные тортики с Трампом есть точно не станет.

    И это означает не только то, что Эрдогана сложно будет кинуть – Киев не сможет выстроить с Анкарой равноправные отношения. Сотрудничать с турецким султаном на равных могут лишь страны, обладающие полным суверенитетом, не ограниченные каким-то конфликтом. И это - явно не Украина.

    В ином случае страна подпадает в зависимость от Турции – как это произошло с Катаром. Который в обмен на турецкую крышу не только подарил Эрдогану президентский лайнер стоимостью полмиллиарда долларов, но и стал плацдармом Турции в Персидском заливе. Тем самым еще больше усугубив свою изоляцию (ибо для конфликтующих между собой саудовского и иранского блока Турция является общим врагом). Так и Украина, сделав ставку на сотрудничество с Эрдоганом, разозлит и Россию, и Европу.

    А вообще украинским лидерам стоит подучить историю Запорожской Сечи. Тогда они узнают, что в пресловутом XVII веке турки не только сотрудничали с казаками против Москвы, но еще при этом беззастенчиво грабили тех же самых казаков, пополняя будущими украинцами свои невольничьи рынки. Так что если уж возвращаться к состоянию Сечи – то по полной программе. 


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