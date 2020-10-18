В Крыму предостерегли Турцию от вступления в антикрымский союз с Украиной

Турция допустит серьезную ошибку, если согласится на предложение Украины войти в так называемую «Крымскую платформу», которая по сути является антикрымским союзом, заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Если Турция на самом деле примкнет к так называемому киевскому проекту «Крымская платформа», который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьезную стратегическую ошибку», – сказал Гемпель РИА «Новости».

Он пояснил, что Анкара рискует не только потерять надежного партнера в лице России. По его словам, Турция также может перестать быть привлекательным местом для российских туристов.

«Уверен, что Крым в скором времени станет более привлекателен для туристов, чем самые разрекламированные турецкие курорты», – заключил Гемпель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция и Украина могут совместными усилиями изменить ситуацию в Черном море и Крыму в свою пользу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с украинским коллегой заявил, что Турция не признает присоединение Крыма Россией и продолжит поддерживать его территориальную целостность как части Украины.

Зеленский также заявил, что ЕС готов быть вовлеченным в работу в рамках так называемой платформы по Крыму – международной площадки для обсуждения крымской тематики.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.