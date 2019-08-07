Зеленский решил подбить Турцию на противостояние России в Черном море

Киев и Анкара совместными усилиями смогут в свою пользу изменить ситуацию в черноморском регионе и в Крыму, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он выразил уверенность, что вместе Украина и Турция смогут «заставить Россию уважать международное право» и «защитить крымских татар». Также Киев рассчитывает, что сможет добиться от Москвы освобождения людей, которых украинская сторона пытается представить «политзаключенными».

Зеленский заявил, что Турция является важным стратегическим партнером для его страны, и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку, передает ТАСС.