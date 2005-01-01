Путин открыл «тайну» возвращения Крыма

Президент России Владимир Путин провел в понедельник встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя; на ней он обсудил насущные темы полуострова, а также вспомнил о событиях пятилетней давности, когда Крым вернулся в состав России.

Крым вернулся на «историческую родину»

«Я вам хочу тайну открыть. За годы работы мне неоднократно приходилось думать над тем, какое решение принять в той или иной сфере. И когда выбор делаешь в пользу общенациональных интересов, абстрагируясь от возможных негативных последствий, не лично для себя и для каких-то людей, которые рядом стоят, а именно в пользу общенациональных долгосрочных интересов, как правило эта точка зрения побеждает. Здесь произошло то же самое», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что Крымская весна стала новой вехой в истории России, и показала, что «Россия умеет себя саму любимую любить и защищать свои интересы».

Президент заявил, что Россия – историческая Родина полуострова, и за пять лет для развития Крыма сделано немало.

Путин также прокомментировал отношения с нынешним руководством Украины, посетовав, что с киевскими властями нельзя «сварить кашу».

«Русский и украинский народ никогда не ссорились, и сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу, добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений», – заявил Путин.

Он отметил, что действия украинских властей иногда вызывают «оторопь и недоумение».

«Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав» – с ума сошел?», – сказал Путин.

Он добавил, что Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом, когда там восторжествует здравый смысл.

«Надеюсь, что волна предвыборных различных ситуаций и комбинаций на Украине, которую сейчас мы наблюдаем, замешанная на русофобии, она схлынет и будут созданы хоть какие-то условия для развития межгосударственных связей», – отметил президент.

Он указал, что граждане Украины в России являются третьей по численности этнической группой.

«Я уверен 100% – украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность ни в чем абсолютно, в том числе и в Крыму», – отметил глава государства.

Он добавил, что «уровень отношений между людьми всегда был, есть и будет очень серьезным», но на Украине жители «просто запуганы».

«Боятся, боятся даже родственникам позвонить в Россию, СБУ прослушает, и потом проблем не оберешься», – сказал президент.

Путин выразил уверенность, что «глубокие корни нашей общей истории, культуры, веры возьмут верх над всякой политической пеной сегодняшнего дня».

Туристов будет больше

Также Путин обсудил развитие туризма в Крыму. В частности, он высказался за развитие яхтенного туризма, которым занимается один из победителей конкурса «Лидеры России». Кроме того, Путин не исключил, что для развития туристической отрасли Крыма можно предусмотреть специальные меры в программах социально-экономического развития региона.

Он отметил, что АПК Крыма может пользоваться преференциями, предусмотренными в общероссийских программах, но в общероссийских нормативных актах нет особых условий для туристического сектора. В связи с этим президент предлагает предусмотреть меры поддержки крымской туриндустрии «в рамках программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя». Для этого предлагается «выделить отдельную часть, связанную с особым порядком финансирования туристического сектора». Он пообещал поручить руководству Крыма, Севастополя и правительству России подумать на эту тему. В частности, Путин предложил «докапитализировать гарантийные фонды» и через эти гарантии обеспечить кредитование туротрасли.

В то же время он указал, что нужно существенно повысить качество услуг – многие отели несколько лет назад находились в плачевном состоянии, но их владельцы не старались привести их в порядок.

«Не хочу бросить ни на кого тень, но так к людям нельзя относиться», – указал Путин.

Он констатировал, что в 2018 году в Крыму отдохнули почти 7 млн туристов. Он не исключает, что турпоток может продолжить расти, так как введен в строй новый аэропорт в Симферополе, запущена автомобильная часть Крымского моста, а в конце года будет введена железнодорожная.

Также Путин высказался за проработку вопроса расширения списка льготных категорий для продажи авиабилетов в Крым.

«Здесь что можно сделать? Самый реалистичный путь, если не обещать неисполнимого, то расширять количество этих регионов и может быть как-то расширять категорийность. Нужно подумать о расширении этих категорий постепенно, а в целом нужно увеличивать доходы и снижать издержки за транспортные перевозки», – сказал Путин.

Он напомнил, что уже есть субсидирование билетов для отдельных категорий – для женщин старше 55 лет, для мужчин старше 60 лет, для людей моложе 23 лет и по отдельным направлениям, по отдельным городам.

Поддержка за вклад в землю

На встрече Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя крымский винодел Павел Швец посетовал, что местом происхождения вина, которое обозначается на этикетках в России, является место, где оно разлито, а не где выращен виноград. Путин согласился с мнением о том, что виноделие – весьма сложная отрасль, поскольку требует долгосрочных вложений, которые не дают быстрой отдачи.

«Такие проекты в сельском хозяйстве требуют определенной поддержки, и нам, безусловно, нужно отрегулировать это все до конца», – отметил президент.

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Он признался, что ранее не слышал о маркировке вина по месту розлива по бутылкам.

«Это, конечно, нужно поправить, во всем мире это не делается, во всем мире по-другому: где производится, там и присваивается имя, название», – подчеркнул глава государства.

Также он высказался за поддержку предпринимателей, которые «вкладывают в землю в Крыму, создают рабочие места, добавленную стоимость, а не тех, кто привозит из-за границы виноматериалы и здесь их разливают».

Президент также ответил на вопрос руководства заповедника «Херсонес Таврический». Путин заверил, что все технические вопросы по перемещению воинских частей, расположенных у заповедника, будут решены к 2020 году. По его словам, на этот счет даны все необходимые указания, работу курирует глава Минобороны Сергей Шойгу. Оборонную инфраструктуру перенесут на новое место так, чтобы это позволило военным выполнять возложенные на них задачи с не меньшей эффективностью.

Вещи фундаментального характера

Были затронуты и вопросы инфраструктуры Крыма. Путин отметил важность приоритетного решения фундаментальных проблем Крыма, в том числе в сфере электрификации и транспорта. На очереди, по его словам, вопросы водоснабжения.

«Все, что делалось и делается до сих пор, – это вещи фундаментального характера и длительного цикла реализации, без них невозможно развитие Крыма вообще. Потому что невозможно развитие вообще на какой бы то ни было территории без наличия определенного объема электроэнергии, тепла, без транспортной инфраструктуры, впереди еще – водоснабжение и так далее», – сказал он.

Путин заметил, что на базе решения этих вопросов нужно будет реализовывать другие проекты, связанные с развитием производства, туризма, образования, науки.

Эрдогана и Нетаньяху позвали в Крым

Обсуждались на встрече также вопросы религии: Путин предложил пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на открытие синагоги в Севастополе, а президента Турции Тайипа Эрдогана – на открытие Соборной мечети. По его словам, Эрдоган положительно к этому отнесся.

Как заявил Путин, все традиционные конфессии, включая ислам, вносят очень серьезный конструктивный вклад в межконфессиональное спокойствие.

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Руководитель еврейской общины Крыма Бенджамин Вольф, проживающий на территории полуострова с 2004 года, отметил, что строительство синагоги в Симферополе задерживается из-за «финансового вопроса», но должно закончиться до конца года, передает РИА «Новости»

«У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно», – пошутил в ответ Путин. Представители общественности положительно оценили его комментарий.

Новая синагога в Севастополе будет находиться на месте расстрела евреев в 1941 году.

Крымчанам нужен опыт медиков из других регионов

Говоря о проблемах в здравоохранении, Путин предложил приглашать в Крым медиков со всей России.

«Будем приглашать из всех регионов страны приехать сюда на работу постоянной основе. Думаю, что желающих достаточно будет», – сказал он. Путин считает, что медики, которые привыкли к работе на высокотехнологичном оборудовании в других регионах России, помогут передать опыт крымским коллегам. Однако для таких специалистов нужно будет решить проблему с жильем, заметил Путин.

Президент подчеркнул, что это не вина медицинских работников, которые в Крыму жили и работали и до сих пор работают, в том, что уровень медицины здесь отстает.

«Дело в том, что здесь никогда ничего подобного не видели. Сеть в печальном состоянии находится», – констатировал президент.

Путин пообещал, что сеть ФАПов и ключевых медицинских учреждений будет расширяться, кроме того, необходимо достроить в ближайшее время многопрофильную больницу в Симферополе, сказал он.

«Уверен, это будет одно из крупных и очень значимых лечебных учреждений не только для Крыма, который здесь никогда ничего подобного не видел, но и для всей страны. Она будет оборудована по последнему слову техники», – отметил президент.

В понедельник Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность.

Напомним, в январе была принята государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», целью которой является создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы этих регионов. На ее реализацию в 2019 – 2022 годах запланировано выделить из бюджета 309,5 млрд рублей.