Путин открыл «тайну» возвращения Крыма

Взгляд
18 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
Разделы

Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

Активисты «крымской весны» не знали, вернутся ли к своим семьям живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
Перейти а раздел…

Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
Перейти а раздел…

США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Стюардесса по имени ЖЖ

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
В сравнении с нынешними блиц-мордобоями, детали которых забываются уже на следующий день, столкновения в ЖЖ выглядели как полноценные битвы на двуручных мечах. Если уж попал по противнику, то от души и конкретно. Подробности...

Священники благословляют верующих на трансплантологию

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас паранойя – напишите завещание, заверьте у нотариуса, уведомите родственников, наклейте на лбу – сделайте все, чтобы попытка нацедить из вашего мертвого тела даже стакан крови была чревата судами и тюремным заключением. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Американская элита пилит под собой очередной сук

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Пол Манафорт – не Капитан Америка. Он не платил налоги, лоббировал интересы корпораций и диктаторов, сорил деньгами, полученными сомнительным путем. Все это ужасно и отвратительно. Но это нормально. Так живут в США тысячи лоббистов. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 14 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

          Вы боитесь летать на самолетах?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Порошенко анонсировал строительство завода по призводству ядерного топлива
            Путин объяснил высокие цены на продукты в КрымуПутин: Деятельность руководства Украины вызывает оторопьВ Совфеде заявили о контроле «Искандеров» над БосфоромСтало известно о расследовании в отношении Лесина незадолго до смерти
            Путин рассказал, что показала миру Крымская веснаВ США исключили возможность возврата Украине Крыма военным путемФСБ начала обыски в сети магазинов «Красная икра»Потерявшая сознание на уроке школьница умерла в больнице
            Путин заявил о возможности экспорта электроэнергии из КрымаВучич призвал Сербию простить бомбардировки НАТОApple выпустила новые версии iPadЛося в башкирском городе прогнали со двора, бросив в него кота

            армия и вооружения


            Россия развернула в Крыму дальнюю авиацию в ответ на американскую ПРО в Румынии

            «Ребята, это ваш выбор»


            Лоза ответил Макаревичу на слова о Крыме

            «тоже не дураки»


            Эксперты объяснили, почему Афганистан предпочел ремонтировать Ми-17 в Словакии

            Видео

            «Балканский рубеж»


            Нападкам на фильм о российском спецназе в Косово дали неожиданное объяснение

            Трансбалканский маршрут


            Украина сделала все для потери газового транзита

            бывший президент Грузии


            Саакашвили выдал «военную тайну Кремля»

            реабилитация нацизма


            Как бороться с украинским подлогом советской истории

            «русская весна»


            Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

            Свобода слова


            Андрей Бабицкий: Я убил себя во время Крымской весны

            Социализм XXI века


            Борис Кагарлицкий: В Латинской Америке назрел новый левый поворот

            Полеты в космос


            Екатерина Ракитина: Семинарист, который стал советским фантастом

            на ваш взгляд


            Хотели бы вы переехать в Крым?

            Путин открыл «тайну» возвращения Крыма

               18 марта 2019, 21:05
            Фото: kremlin.ru
            Текст: Сергей Гурьянов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Президент России Владимир Путин провел в понедельник встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя; на ней он обсудил насущные темы полуострова, а также вспомнил о событиях пятилетней давности, когда Крым вернулся в состав России.

            Крым вернулся на «историческую родину»

            «Я вам хочу тайну открыть. За годы работы мне неоднократно приходилось думать над тем, какое решение принять в той или иной сфере. И когда выбор делаешь в пользу общенациональных интересов, абстрагируясь от возможных негативных последствий, не лично для себя и для каких-то людей, которые рядом стоят, а именно в пользу общенациональных долгосрочных интересов, как правило эта точка зрения побеждает. Здесь произошло то же самое», – передает слова Путина ТАСС.

            Он отметил, что Крымская весна стала новой вехой в истории России, и показала, что «Россия умеет себя саму любимую любить и защищать свои интересы».

            Президент заявил, что Россия – историческая Родина полуострова, и за пять лет для развития Крыма сделано немало.

            Путин также прокомментировал отношения с нынешним руководством Украины, посетовав, что с киевскими властями нельзя «сварить кашу».

            «Русский и украинский народ никогда не ссорились, и сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу, добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений», – заявил Путин.

            Он отметил, что действия украинских властей иногда вызывают «оторопь и недоумение».

            «Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав» – с ума сошел?», – сказал Путин.

            Он добавил, что Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом, когда там восторжествует здравый смысл.

            «Надеюсь, что волна предвыборных различных ситуаций и комбинаций на Украине, которую сейчас мы наблюдаем, замешанная на русофобии, она схлынет и будут созданы хоть какие-то условия для развития межгосударственных связей», – отметил президент.

            Он указал, что граждане Украины в России являются третьей по численности этнической группой.

            «Я уверен 100% – украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность ни в чем абсолютно, в том числе и в Крыму», – отметил глава государства.

            Он добавил, что «уровень отношений между людьми всегда был, есть и будет очень серьезным», но на Украине жители «просто запуганы».

            «Боятся, боятся даже родственникам позвонить в Россию, СБУ прослушает, и потом проблем не оберешься», – сказал президент.

            Путин выразил уверенность, что «глубокие корни нашей общей истории, культуры, веры возьмут верх над всякой политической пеной сегодняшнего дня».

            Туристов будет больше

            Также Путин обсудил развитие туризма в Крыму. В частности, он высказался за развитие яхтенного туризма, которым занимается один из победителей конкурса «Лидеры России». Кроме того, Путин не исключил, что для развития туристической отрасли Крыма можно предусмотреть специальные меры в программах социально-экономического развития региона.

            Он отметил, что АПК Крыма может пользоваться преференциями, предусмотренными в общероссийских программах, но в общероссийских нормативных актах нет особых условий для туристического сектора. В связи с этим президент предлагает предусмотреть меры поддержки крымской туриндустрии «в рамках программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя». Для этого предлагается «выделить отдельную часть, связанную с особым порядком финансирования туристического сектора». Он пообещал поручить руководству Крыма, Севастополя и правительству России подумать на эту тему. В частности, Путин предложил «докапитализировать гарантийные фонды» и через эти гарантии обеспечить кредитование туротрасли.

            В то же время он указал, что нужно существенно повысить качество услуг – многие отели несколько лет назад находились в плачевном состоянии, но их владельцы не старались привести их в порядок.

            «Не хочу бросить ни на кого тень, но так к людям нельзя относиться», – указал Путин.

            Он констатировал, что в 2018 году в Крыму отдохнули почти 7 млн туристов. Он не исключает, что турпоток может продолжить расти, так как введен в строй новый аэропорт в Симферополе, запущена автомобильная часть Крымского моста, а в конце года будет введена железнодорожная.

            Также Путин высказался за проработку вопроса расширения списка льготных категорий для продажи авиабилетов в Крым.

            «Здесь что можно сделать? Самый реалистичный путь, если не обещать неисполнимого, то расширять количество этих регионов и может быть как-то расширять категорийность. Нужно подумать о расширении этих категорий постепенно, а в целом нужно увеличивать доходы и снижать издержки за транспортные перевозки», – сказал Путин.

            Он напомнил, что уже есть субсидирование билетов для отдельных категорий – для женщин старше 55 лет, для мужчин старше 60 лет, для людей моложе 23 лет и по отдельным направлениям, по отдельным городам.

            Поддержка за вклад в землю

            На встрече Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя крымский винодел Павел Швец посетовал, что местом происхождения вина, которое обозначается на этикетках в России, является место, где оно разлито, а не где выращен виноград. Путин согласился с мнением о том, что виноделие – весьма сложная отрасль, поскольку требует долгосрочных вложений, которые не дают быстрой отдачи.

            «Такие проекты в сельском хозяйстве требуют определенной поддержки, и нам, безусловно, нужно отрегулировать это все до конца», – отметил президент.

            На ваш взгляд

             
            Хотели бы вы переехать в Крым?



            Обсуждение: 87 комментариев
            Он признался, что ранее не слышал о маркировке вина по месту розлива по бутылкам.

            «Это, конечно, нужно поправить, во всем мире это не делается, во всем мире по-другому: где производится, там и присваивается имя, название», – подчеркнул глава государства.

            Также он высказался за поддержку предпринимателей, которые «вкладывают в землю в Крыму, создают рабочие места, добавленную стоимость, а не тех, кто привозит из-за границы виноматериалы и здесь их разливают».

            Президент также ответил на вопрос руководства заповедника «Херсонес Таврический». Путин заверил, что все технические вопросы по перемещению воинских частей, расположенных у заповедника, будут решены к 2020 году. По его словам, на этот счет даны все необходимые указания, работу курирует глава Минобороны Сергей Шойгу. Оборонную инфраструктуру перенесут на новое место так, чтобы это позволило военным выполнять возложенные на них задачи с не меньшей эффективностью.

            Вещи фундаментального характера

            Были затронуты и вопросы инфраструктуры Крыма. Путин отметил важность приоритетного решения фундаментальных проблем Крыма, в том числе в сфере электрификации и транспорта. На очереди, по его словам, вопросы водоснабжения.

            «Все, что делалось и делается до сих пор, – это вещи фундаментального характера и длительного цикла реализации, без них невозможно развитие Крыма вообще. Потому что невозможно развитие вообще на какой бы то ни было территории без наличия определенного объема электроэнергии, тепла, без транспортной инфраструктуры, впереди еще – водоснабжение и так далее», – сказал он.

            Путин заметил, что на базе решения этих вопросов нужно будет реализовывать другие проекты, связанные с развитием производства, туризма, образования, науки.

            Эрдогана и Нетаньяху позвали в Крым

            Обсуждались на встрече также вопросы религии: Путин предложил пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на открытие синагоги в Севастополе, а президента Турции Тайипа Эрдогана – на открытие Соборной мечети. По его словам, Эрдоган положительно к этому отнесся.

            Как заявил Путин, все традиционные конфессии, включая ислам, вносят очень серьезный конструктивный вклад в межконфессиональное спокойствие.

            Руководитель еврейской общины Крыма Бенджамин Вольф, проживающий на территории полуострова с 2004 года, отметил, что строительство синагоги в Симферополе задерживается из-за «финансового вопроса», но должно закончиться до конца года, передает РИА «Новости».

            «У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно», – пошутил в ответ Путин. Представители общественности положительно оценили его комментарий.

            Новая синагога в Севастополе будет находиться на месте расстрела евреев в 1941 году.

            Крымчанам нужен опыт медиков из других регионов

            Говоря о проблемах в здравоохранении, Путин предложил приглашать в Крым медиков со всей России.

            «Будем приглашать из всех регионов страны приехать сюда на работу постоянной основе. Думаю, что желающих достаточно будет», – сказал он. Путин считает, что медики, которые привыкли к работе на высокотехнологичном оборудовании в других регионах России, помогут передать опыт крымским коллегам. Однако для таких специалистов нужно будет решить проблему с жильем, заметил Путин.

            Президент подчеркнул, что это не вина медицинских работников, которые в Крыму жили и работали и до сих пор работают, в том, что уровень медицины здесь отстает.

            «Дело в том, что здесь никогда ничего подобного не видели. Сеть в печальном состоянии находится», – констатировал президент.

            Путин пообещал, что сеть ФАПов и ключевых медицинских учреждений будет расширяться, кроме того, необходимо достроить в ближайшее время многопрофильную больницу в Симферополе, сказал он.

            «Уверен, это будет одно из крупных и очень значимых лечебных учреждений не только для Крыма, который здесь никогда ничего подобного не видел, но и для всей страны. Она будет оборудована по последнему слову техники», – отметил президент.

            В понедельник Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность. 

            Напомним, в январе была принята государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», целью которой является создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы этих регионов. На ее реализацию в 2019 – 2022 годах запланировано выделить из бюджета 309,5 млрд рублей.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............