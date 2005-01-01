Что происходит с «крымским консенсусом»

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10 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Италия может стать первый страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
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Отношениям России и США подложили мину

Американский дипломат с миной в багаже – не типичная ситуация для ШереметьевоФото: Максим Блинов/РИА "Новости"
В багаже сотрудника американского посольства обнаружили минометную мину со взрывателем. Небывалый инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. После изъятия снаряда американец вылетел в Нью-Йорк. В МИД назвали случившееся провокацией и ждут объяснений от посольства США. Сам дипломат заявил, что приобрел мину в качестве сувенира, но в экспертной среде его слова вызывают удивление. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Барби 60 лет, и ей просто пора на покой

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Ощущение от первых Барби, появившихся еще в перестроечном СССР, я помню хорошо: так не бывает! Кукла взрослая! У нее фигура половозрелой женщины – к слову, это тревожило многих покупателей в Америке 60-х годов. У нее гнутся коленки! Подробности...
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Мой подарок феминисткам на 8 Марта

Дмитрий Бавырин, журналист
Пришла пора вымарать имя насильника с московской карты. Виновность или невиновность Стрельцова не имеет значения. Ведь женщина же врать не станет. А если станет, то ей можно. Подробности...
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Победа женщин в СССР оказалась хуже поражения

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Странная, но характерная судьба праздника 8 Марта в России говорит нам по крайней мере об одном. О том, что судить о «женщинах вообще» невозможно – разве что в пределах учебников по анатомии или тостов на корпоративах. Подробности...
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            Что происходит с «крымским консенсусом»

            Путин на Красной площади в день воссоединения с Крымом 18 марта 2014-го   10 марта 2019, 11:13
            Фото: Метцель Михаил/ТАСС
            Текст: Петр Акопов

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            Пять лет назад, после воссоединения Крыма с Россией, появилось выражение «крымский консенсус». Им стали обозначать не просто поддержку действий Путина в деле возвращения полуострова и его внешнеполитической линии в целом, но и согласие общества в отношении базовых патриотических принципов. Спустя пять лет консенсус жив – как бы его не пытались похоронить те, кто оказался вне его еще в марте 2014-го.

            Присоединение Крыма к России вызвало огромный всплеск патриотических настроений в русском обществе. Уже тогда это сравнивали едва ли не с Днем Победы или полетом Гагарина в космос. Вхождение Крыма поддержали более 90 процентов граждан России, рейтинги Путина выросли до 80 процентов. Через год с «Крым наш» были согласны уже 95 процентов, а рейтинг одобрения президента приблизился к 90 процентам. Сложилось общественное согласие, которое тогда же назвали «крымским консенсусом».

            Его содержание трактовалось по-разному. Понятно, что люди объединились вокруг присоединения Крыма к России, но не только. Было ясно, что в обществе есть практически единодушное мнение насчет нескольких принципов: Россия не должна поддаваться на давление Запада, никакое внешнее вмешательство в наши внутренние дела недопустимо, как недопустимы и попытки раскачать ситуацию в стране изнутри, устроить русский Майдан. Внешняя политика Владимира Путина также стала платформой для консолидации общества – держим удар Запада, отстаиваем свои национальные интересы, особенно на постсоветском пространстве, поворачиваемся на Восток.

            Если начиная с Болотной в конце 2011 года противники Путина пытались представить его как ставленника или союзника олигархов, номенклатуры или элиты как таковой, то после марта 2014 года даже такие разговоры стали уделом ультрарадикальных маргиналов. Путин окончательно стал восприниматься обществом как надпартийный и надэлитный президент. Крымский консенсус дал обществу не просто радость победы, которой и было восстановление справедливости, окончание долгого периода распада СССР, не только сплочение перед лицом внешнего давления, но и уверенность в своих силах, осознание наступления нового времени.

            Спустя пять лет крымский консенсус порой ставят под сомнение – вот был да сплыл, кончился, иссяк.

            Особенно активно подобные разговоры пошли в последние полгода – после пенсионной реформы, неудачи «Единой России» на нескольких региональных выборах и снижения рейтинга Владимира Путина. Радостные крики тех, кто изначально ставил себя вне общенационального согласия – «крымский консенсус мертв, началась десакрализация режима Путина, начинает накапливаться политический протест» – действуют и на некоторых из тех, кто раньше чувствовал себя частью народного единства.

            «Растратили такой капитал, упустили такую возможность для национального реванша, для революции сверху, для возвращения Украины, для национализации олигархов, для рывка» – каждый упоминает то, что ему желанно. Вину за «смерть консенсуса» возлагают на Путина, гнилую элиту, либералов в правительстве, пенсионную реформу, неприсоединение Донбасса, коррупцию, конфронтацию с Западом – тут тоже много вариантов.

            Но пессимисты торопятся. Консенсус жив, потому что живо народное единство. А ведь он именно про него.

            Что такое на самом деле «крымский консенсус»? Это национальное единство, то есть объединение людей вокруг базовых патриотических принципов. Оно на самом деле было и раньше, но не осознавалось в полной мере ни самим обществом, ни тем более политическим классом.

            Национальный суверенитет – и не формальный, а с русским лицом и русскими интересами. Доверие к первому лицу – безусловное, не дающее и шанса на спекуляции о его марионеточности и антинародности. Такое доверие важно ведь не тем, что делает из Путина какого-то небожителя (ни о каком культе личности нет и речи), а тем, что дает ему дополнительные возможности и силы для проведения своей линии как вовне страны, так и внутри ее.

            Второе даже важнее, потому что внешнеполитическое противостояние, хотя и отнимает у Путина массу времени и сил, перешло в стадию затяжного боя, долгой и изнуряющей схватки, причем не в формате Россия–Запад, а в гораздо более сложном, многостороннем противостоянии, которое всегда сопровождает рождение нового мирового порядка.

            Доверие Путину было не просто подтверждено на прошлогодних выборах –  он получил поддержку как своей внешней политики, так и мандат на внутренние преобразования. Это не карт-бланш, а совершенно конкретный наказ действовать в духе «крымского консенсуса». То есть делать то, что отвечает интересам абсолютного большинства народа. Но как же пенсионная реформа – она-то встретила массовое неодобрение, падение рейтингов Путина, да и вообще не ко времени была?

            Но в том-то и дело, что то, что сейчас значительная часть общества не согласна с Путиным по вопросу пенсионной реформы, вовсе не означает, что он «нарушил договор» или действует вопреки интересам «крымского большинства». Просто президент пошел на то, что он считает неприятным, но стратегически правильным, безотлагательным и отвечающим в конечном счете интересам всего народа, в первую очередь простого.

            Аргументы Путина о том, что не проведя реформу, мы поставим под угрозу сначала финансовую, а потом и социальную стабильность государства, могут, конечно, отбрасываться теми, кому не нравится такой Путин. Но другого Путина у нас нет. Этот – честный, говорящий то, что действительно думает, и делающий то, что в его силах для одновременного реформирования России и поддержания в ней стабильности. Выбирающий между справедливостью сейчас и стабильностью завтра именно стабильность, не потому, что не хочет справедливости, а потому что помнит какой ценой далось ему и всем нам прекращение периода нестабильности и распада.

            Тем, кто считает, что Путину не хватает задора или рискованности для того, чтобы рубить шашкой (например, в виде конфискации имущества олигархов), можно напомнить февраль 2007-го или март 2014-го – когда президент делал то, что никто не мог себе даже представить.

            Именно благодаря таким качествам национального лидера – сочетанию решимости и осторожности, стратегического расчета и быстрой реакции – и сложился в свое время «крымский консенсус». Точнее проявился, потому что Путин не формулировал, а лишь выразил то, что хотел и хочет русский народ. Веры в свои силы, отстаивания своего пути и связи с предками, стремления к справедливости, соработничества и солидарности, объединения в общем деле – всего того, что дает любовь к Родине.


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