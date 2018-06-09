Представление россиян о патриотизме меняется в лучшую сторону

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11 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

«МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха», – подчеркивает Михаил Погосян Фото: Станислав Красильников/ТАСС
«Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55–60 тысяч рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин. Подробности...
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«Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР

Землю у белых в ЮАР решили отнять по советскому сценарию на основании советских мифовФото: Siphiwe Sibeko/Reuters
ЮАР, которую часто называют самым важным партнером России в черной Африке, стоит на пороге расовой войны и экономической катастрофы. Закон об изъятии «белых земель» воодушевил радикалов, и те направили свой гнев на белых фермеров. И надо понимать, что этот конфликт основан на чудовищной лжи, которую в СССР выдавали за правду. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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ЕГЭ как образовательно-бюрократическая спецоперация

Эдуард Биров, журналист
Обычно на строжайшие меры проведения ЕГЭ жалуются ученики. Между тем педагогические форумы забиты самыми нелепыми примерами, а один из самых популярных запросов – можно ли уклониться от участия в проведении ЕГЭ? Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
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G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

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          Представление россиян о патриотизме меняется в лучшую сторону

          Российский патриотизм перерос инфантильную стадию и становится все более деятельным   11 июня 2018, 10:51
          Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
          Текст: Андрей Резчиков,
          Олег Москвин

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          Социологи фиксируют значительное изменение как количества россиян, называющих себя патриотами, так и самого понятия патриотизма. В какую сторону за последние годы среди россиян меняется понимание любви к родине и как причины происходящего объясняют специалисты?

          Как показал опубликованный в субботу, накануне Дня России, опрос ВЦИОМа, абсолютное большинство россиян – 92% ­­­­– ощущают себя патриотами. Это максимальный показатель за последние 18 лет. Почти таким же высоким уровень был только десять лет назад, в год «августовской войны»  – 88%. В 2000 году, когда Владимир Путин впервые был избран президентом, патриотами себя назвали только 84% россиян. Примечательно, что всего два года назад эта цифра составляла лишь 80%.

          В самом ВЦИОМе не берутся указать четкую категорию россиян, за счет которой произошел такой быстрый рост с 80 до 92% всего за пару лет. Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Сергей Львов оценивает его, в значительной мере, как «долгое эхо» знаковых событий, которые произошли с 2014 года: Олимпиада, присоединение Крыма, военные победы в Сирии и на этом фоне очевидное укрепление международного статуса страны.

          «Я не говорю об экономических показателях, таких как социальное самочувствие, социальный оптимизм и так далее», – сказал Львов газете ВЗГЛЯД. – Свою страну россияне все чаще теперь оценивают как великую державу и этот факт фиксируется опросами».

          Доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС при президенте Екатерина Шульман объясняет такой рост не воздействием СМИ, а общественной нормализацией.

          «Испытывать патриотические чувства – это нормально. Это некое базовое состояние человека. Если у него здоровая самооценка, то он более или менее удовлетворен собой и тем местом, в котором он живет.

          , – сказала Шульман газете ВЗГЛЯД. – Если он не удовлетворен, то он предпринимает какие-то активные действия, чтобы это исправить».

          В свою очередь вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова предполагает, что рост на 12 процентов происходит в значительной мере за счет подросшей молодежи. «Как раз это «пресловутое поколение», о котором принято говорить, что оно не знает жизни до Путина – плюс-минус такой возраст. По моим ощущениям, рост должен как раз происходить среди этой страты», – сказала Федорова газете ВЗГЛЯД.

          «Я сама с этими людьми много общаюсь – со студентами, с молодыми людьми и так далее. Вижу, что с патриотизмом там как раз все в порядке. Конечно, это не ура-патриотизм, как хотелось бы многим нашим старым патриотам. А просто такое достойное, спокойное ощущение, что они любят Россию, хорошими вещами гордятся, а плохие хотят исправлять», – пояснила политолог.

          Благодаря опросу стало ясно, что у россиян вообще меняется представление о патриотизме, признают «Ведомости». Только 12% (всего два года назад таких было вдвое больше) понимают под патриотизмом «считать свою страну лучше других». Зато 77% респондентов назвали патриотизм стремлением изменить положение дел в стране и работать для ее процветания. Два года назад так считали меньше – только 70%.

          Большинство респондентов (59%) не делают различий между патриотизмом и любовью к стране, но в последние годы и эта точка зрения стала менее популярной (с 72% в 2014 году).

          Только 29% опрошенных считают, что патриотизм заключается в защите своей страны от любых обвинений. А 19% считают, что это – «говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была». С тем, что признак патриота – не замечать недостатки страны, согласились только 3% респондентов.

          Львов подтверждает: понятие «патриотизм» в обществе меняется. «Если раньше превалировало иррациональное отношение, эмоциональная сторона, то за последние несколько лет мы фиксируем рациональное отношение к патриотизму», – говорит социолог. Если раньше россияне считали себя патриотами просто потому, что Россия – их родина, то теперь они связывают свой патриотизм с конкретными достижениями страны.

          На ваш взгляд

           
          Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?


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          Шульман считает эти данные серьезным изменением в содержании понятия: все чаще «патриотизм» рассматривается как некое действие. «Рост числа тех, кто понимает патриотизм деятельно, очень серьезный, – пояснила Шульман. – Один из основных общественных запросов завтрашнего дня – это запрос на участие в принятии решений, в управлении, на учет своего интереса при принятии решений, которые затрагивают жизнь людей».

          Эксперт считает изменение представлений о  патриотизме еще одним признаком социальной нормализации.

          «Рассматривать патриотизм как чувство гордости и превосходства – это очень инфантильная стадия развития. Ее тоже надо пройти, это стадия человека, который не может ничего сделать, но чувствует в себе это: «А что я делаю? Я горжусь». Естественно, когда общество взрослеет не только физически, но и социально, люди начинают хотеть реально поучаствовать в том, что происходит вокруг них», – говорит Шульман. По ее словам, опасно, если нет возможности удовлетворить эту потребность.

          Политолог выразила надежду, что подобное противоречие будет разрешено в пользу общества, «которое хочет участвовать, а не просто чего-то там испытывать».

          Отношение в обществе к слову «патриот» менялось, но в зависимости от медиадискурса, считает Федорова.

          «В 90-е вообще было непонятно, что происходит. Слово «патриотизм» часто ассоциировалось с недостатками прошлой системы, с разным безобразием, которое было. Нам хотелось другого, хотелось более открытую космополитичную страну, – напоминает эксперт. – Сейчас все совсем по-другому, все настолько лучше, по сравнению с 90-ми, что совершенно логично, что слово «патриотизм» перестало быть ругательным». 

          При этом понятие «патриот» всегда для разных людей означало разное, говорит Федорова.

          «Я знаю тусовки «профессиональных патриотов», у которых в принципе выключена функция какой-либо критики по отношению к стране, к власти. Для них все что «русское, российское» – то хорошо. И не сметь трогать! Такой патриотизм мне никогда не был близок. Более достойным, глубоким пониманием патриотизма обладает, мне кажется, большинство россиян, но только они его не рефлексируют, – полагает политолог. – Если их спросить, вряд ли они как-то особенно красиво сформулируют. Но спокойная любовь к своей стране, мне кажется, не менялась ни за эти 18 лет, ни в принципе никогда».

          Напомним, что свой опрос Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил 3-4 июня среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет в ходе телефонного интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.


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