Представление россиян о патриотизме меняется в лучшую сторону

Социологи фиксируют значительное изменение как количества россиян, называющих себя патриотами, так и самого понятия патриотизма. В какую сторону за последние годы среди россиян меняется понимание любви к родине и как причины происходящего объясняют специалисты?

Как показал опубликованный в субботу, накануне Дня России, опрос ВЦИОМа, абсолютное большинство россиян – 92% ­­­­– ощущают себя патриотами. Это максимальный показатель за последние 18 лет. Почти таким же высоким уровень был только десять лет назад, в год «августовской войны» – 88%. В 2000 году, когда Владимир Путин впервые был избран президентом, патриотами себя назвали только 84% россиян. Примечательно, что всего два года назад эта цифра составляла лишь 80%.

В самом ВЦИОМе не берутся указать четкую категорию россиян, за счет которой произошел такой быстрый рост с 80 до 92% всего за пару лет. Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Сергей Львов оценивает его, в значительной мере, как «долгое эхо» знаковых событий, которые произошли с 2014 года: Олимпиада, присоединение Крыма, военные победы в Сирии и на этом фоне очевидное укрепление международного статуса страны.

«Я не говорю об экономических показателях, таких как социальное самочувствие, социальный оптимизм и так далее», – сказал Львов газете ВЗГЛЯД. – Свою страну россияне все чаще теперь оценивают как великую державу и этот факт фиксируется опросами».

Доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС при президенте Екатерина Шульман объясняет такой рост не воздействием СМИ, а общественной нормализацией.

«Испытывать патриотические чувства – это нормально. Это некое базовое состояние человека. Если у него здоровая самооценка, то он более или менее удовлетворен собой и тем местом, в котором он живет.

, – сказала Шульман газете ВЗГЛЯД. – Если он не удовлетворен, то он предпринимает какие-то активные действия, чтобы это исправить».

В свою очередь вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова предполагает, что рост на 12 процентов происходит в значительной мере за счет подросшей молодежи. «Как раз это «пресловутое поколение», о котором принято говорить, что оно не знает жизни до Путина – плюс-минус такой возраст. По моим ощущениям, рост должен как раз происходить среди этой страты», – сказала Федорова газете ВЗГЛЯД.

«Я сама с этими людьми много общаюсь – со студентами, с молодыми людьми и так далее. Вижу, что с патриотизмом там как раз все в порядке. Конечно, это не ура-патриотизм, как хотелось бы многим нашим старым патриотам. А просто такое достойное, спокойное ощущение, что они любят Россию, хорошими вещами гордятся, а плохие хотят исправлять», – пояснила политолог.

Благодаря опросу стало ясно, что у россиян вообще меняется представление о патриотизме, признают «Ведомости». Только 12% (всего два года назад таких было вдвое больше) понимают под патриотизмом «считать свою страну лучше других». Зато 77% респондентов назвали патриотизм стремлением изменить положение дел в стране и работать для ее процветания. Два года назад так считали меньше – только 70%.

Большинство респондентов (59%) не делают различий между патриотизмом и любовью к стране, но в последние годы и эта точка зрения стала менее популярной (с 72% в 2014 году).

Только 29% опрошенных считают, что патриотизм заключается в защите своей страны от любых обвинений. А 19% считают, что это – «говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была». С тем, что признак патриота – не замечать недостатки страны, согласились только 3% респондентов.

Львов подтверждает: понятие «патриотизм» в обществе меняется. «Если раньше превалировало иррациональное отношение, эмоциональная сторона, то за последние несколько лет мы фиксируем рациональное отношение к патриотизму», – говорит социолог. Если раньше россияне считали себя патриотами просто потому, что Россия – их родина, то теперь они связывают свой патриотизм с конкретными достижениями страны.

На ваш взгляд Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит? Тот, кто чаще критикует

Тот, кто чаще хвалит



Шульман считает эти данные серьезным изменением в содержании понятия: все чаще «патриотизм» рассматривается как некое действие. «Рост числа тех, кто понимает патриотизм деятельно, очень серьезный, – пояснила Шульман. – Один из основных общественных запросов завтрашнего дня – это запрос на участие в принятии решений, в управлении, на учет своего интереса при принятии решений, которые затрагивают жизнь людей».

Эксперт считает изменение представлений о патриотизме еще одним признаком социальной нормализации.

«Рассматривать патриотизм как чувство гордости и превосходства – это очень инфантильная стадия развития. Ее тоже надо пройти, это стадия человека, который не может ничего сделать, но чувствует в себе это: «А что я делаю? Я горжусь». Естественно, когда общество взрослеет не только физически, но и социально, люди начинают хотеть реально поучаствовать в том, что происходит вокруг них», – говорит Шульман. По ее словам, опасно, если нет возможности удовлетворить эту потребность.

Политолог выразила надежду, что подобное противоречие будет разрешено в пользу общества, «которое хочет участвовать, а не просто чего-то там испытывать».

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Отношение в обществе к слову «патриот» менялось, но в зависимости от медиадискурса, считает Федорова.

«В 90-е вообще было непонятно, что происходит. Слово «патриотизм» часто ассоциировалось с недостатками прошлой системы, с разным безобразием, которое было. Нам хотелось другого, хотелось более открытую космополитичную страну, – напоминает эксперт. – Сейчас все совсем по-другому, все настолько лучше, по сравнению с 90-ми, что совершенно логично, что слово «патриотизм» перестало быть ругательным».

При этом понятие «патриот» всегда для разных людей означало разное, говорит Федорова.

«Я знаю тусовки «профессиональных патриотов», у которых в принципе выключена функция какой-либо критики по отношению к стране, к власти. Для них все что «русское, российское» – то хорошо. И не сметь трогать! Такой патриотизм мне никогда не был близок. Более достойным, глубоким пониманием патриотизма обладает, мне кажется, большинство россиян, но только они его не рефлексируют, – полагает политолог. – Если их спросить, вряд ли они как-то особенно красиво сформулируют. Но спокойная любовь к своей стране, мне кажется, не менялась ни за эти 18 лет, ни в принципе никогда».

Напомним, что свой опрос Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил 3-4 июня среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет в ходе телефонного интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.