Число считающих себя патриотами россиян достигло максимума за 18 лет

Ощущают себя патриотами 92% россиян, это максимальный показатель за последние 18 лет, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 2000 году патриотами себя назвали 84% россиян. Затем эта цифра менялась от 80% (в 2011 и 2016 годах) до 88% (в 2008 году), передает РИА «Новости».

По-прежнему большинство россиян (59% опрошенных) не делают различий между патриотизмом и любовью к стране, но в последние годы эта точка зрения стала менее популярной (с 72% в 2014 году).

Более трети (39%) россиян связывают патриотизм со стремлением к изменению положения дел в государстве, эта доля за тот же период выросла на 5%.

Чаще выражением патриотизма стали называть и работу во благо страны (38% против 36% четырьмя годами ранее).

Патриотизм заключается в защите своей страны от любых нападок и обвинений, считают 29% россиян. А 19% считают, что это – «говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была». С тем, что признак патриота – не замечать недостатки страны, согласились только 3% респондентов.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов отметил, что в российском обществе становится все более заметна «эволюция патриотизма – движение от дежурного чувства причастности к осознанному и активному участию в жизни страны». По его словам, это связано с усилением позиций «современных граждан» – людей, в наибольшей степени вовлеченных в экономическую и социальную жизнь.

Опрос проводился 3–4 июня среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет в ходе телефонного интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.