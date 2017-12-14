Козловский назвал Серебрякова патриотом

Актер Данила Козловский поддержал актера Алексея Серебрякова, которого ранее критиковали за высказывание о том, что национальной идеей России являются «сила, наглость и хамство».

Во время первого выпуска передачи «ОМ» Олега Меньшикова на Youtube Козловский заявил, что считает Серебрякова патриотом своей страны, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, что люди, которые не стесняются говорить о своих болячках или о каких-то недостатках, – это не отсутствие патриотизма. Надо говорить о том, что у нас вот так вот, давайте попробуем по-другому. Это нормально», – сказал он.

Разговор о Серебрякове возник после того, как Меньшиков спросил о том, как Козловский справляется с популярностью. Кроме позитивной стороны, отметил актер, есть и негативная. Например, опасность того, что во время публичного интервью какая-то фраза может быть вырвана из контекста и «перевернута».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале в передаче Юрия Дудя на Youtube Серебряков назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство, заявив, что столкнулся с ними, когда давал взятку полицейскому за нарушение ПДД.

Это заявление вызвало бурю возмущения в соцсетях. Народный артист России Александр Панкратов-Черный раскритиковал Серебрякова, а политолог Павел Святенков объяснил, почему упомянутые Серебряковым «наглость и хамство» нужны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова актера, сказал, что «Кремль не относится к его позиции».