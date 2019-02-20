Путин: Россия будет или суверенным государством, или вообще не будет

Россия была и будет суверенным независимым государством; она будет или таким, или вообще не будет, это следует осознавать, заявил президент Владимир Путин, оглашая в среду послание Федеральному Собранию.

Путин затронул внешнеполитические вопросы спустя более часа выступления по темам внутрироссийским. Глава государства подчеркнул, что выстраивать отношения с Россией означает находить совместные развязки.

Приоритеты российской внешней политики абсолютно открыты, подчеркнул глава государства. По его словам, это укрепление доверия и расширение сотрудничества в разных сферах.

Путин указал, что считает необходимой более тесную интеграцию в рамках Союзного государства России и Белоруссии. С партнерами продолжим укреплять рамки Евразийского экономического сотрудничества, пообещал президент.

Он также выразил надежду, что Евросоюз предпримет реальные шаги по восстановлению нормальных политических и экономических отношений с Россией.

По словам президента, Москва будет искать взаимоприемлемые пути заключения мирного договора с Японией.

Важным фактором для России Путин назвал равноправные отношения с Китаем. Он отметил, что российская сторона большое внимание уделяет развитию сотрудничества с Индией.

Трансляцию выступления Путина ведет RT. Также послание главы государства транслируют «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.