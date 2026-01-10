На БелАЭС завершили ремонт второго энергоблока

Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.9 комментариев
На БелАЭС завершили плановый ремонт второго энергоблока
Планово-предупредительный ремонт на втором энергоблоке Белорусской АЭС завершили, после замены части топлива блок вновь подключили к энергосети, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.
Планово-предупредительный ремонт второго энергоблока Белорусской атомной электростанции завершен, передает ТАСС. Энергоблок был вновь включен в сеть после того, как специалисты выполнили плановую замену части отработавшего ядерного топлива на свежее.
В министерстве энергетики Белоруссии пояснили, что подобные работы проводятся ежегодно в соответствии с международной практикой для поддержания стабильного состояния оборудования.
Белорусская АЭС построена по российскому проекту «АЭС-2006» в районе города Островец Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступила компания «Атомстройэкспорт», входящая в «Росатом». Первый энергоблок станции подключили к энергосистеме в ноябре 2020 года, промышленная эксплуатация началась в июне 2021-го. Второй энергоблок включили в объединенную энергосистему в мае 2023 года, промышленная эксплуатация стартовала 1 ноября того же года.
В конце декабря 2025 года министр энергетики Денис Мороз отметил, что обсуждается перспектива запуска третьего энергоблока БелАЭС в энергосистему страны в период с 2035 по 2038 годы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство новой атомной электростанции в Белоруссии возможно при наличии потребителя и не вызовет проблем с финансированием.
Запуск Белорусской АЭС обеспечил около 40% электроэнергии в стране и снизил ее зависимость от импорта газа.
Белоруссия рассматривает возможность строительства второй атомной электростанции на востоке страны для снабжения энергией как себя, так и юго-запада России.