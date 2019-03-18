Путин рассказал, что показала миру Крымская весна

Во время встречи с крымской общественностью российский президент Владимир Путин заявил, что Крымская весна показала всему миру, что Россия умеет любить себя и защищать.

«Это новая веха в истории России, потому что она показала нам самим и, в общем, всему миру показала, что Россия умеет себя саму любимую любить и защищать свои интересы. И мы отталкиваемся при этом от интересов наших людей. Вот это самая принципиальная вещь», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

Ранее Путин прибыл в республику, где проходят торжества по случаю пятилетия Крымской весны.

Напомним, 16 марта 2014 года после госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.

Согласно данным последних опросов, решение о воссоединении Крыма с Россией спустя пять лет после исторического решения положительно оценивают 88% россиян. Воссоединение также поддерживают 89% жителей республики, а 72% жителей полуострова считают, что возврат Крыма в состав России положительно сказался на их жизни.