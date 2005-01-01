Россияне оценили последствия воссоединения Крыма с Россией

Решение о воссоединении Крыма с Россией положительно оценивают 88% россиян, при этом жизнь после этого улучшилась у 18% опрошенных жителей страны, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство опрошенных (88%) положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией (94% среди людей 60 лет и старше)», – следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Чаще всего положительным моментом опрошенные считают возможность посещать Крым без пересечения границы. Три четверти (73%) россиян считают, что Крым начал развиваться более успешно, когда стал частью Российской Федерации, нежели в составе Украины.

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Опрос проведен 12 марта посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что воссоединение Крыма с Россией по-прежнему поддерживают 89% жителей республики, а 72% жителей полуострова считают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.