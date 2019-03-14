Жители Крыма оценили последствия воссоединения с Россией

Воссоединение Крыма с Россией по-прежнему поддерживают 89% жителей республики, 72% жителей полуострова считают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни, следует из опроса ВЦИОМ.

По данным опроса, результаты которого опубликованы на сайте ВЦИОМ, «большинство жителей Республики Крым (93%) положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией».

Также в условиях моделирования ситуации референдума, 89% опрошенных заявили о том, что и при повторном голосовании поддержали бы вхождение Крыма в состав России. В то же время 3% поддержали бы сохранение статуса Крыма как автономной республики в составе Украины. При этом 8% затруднились с ответом. Без учета затруднившихся показатель поддержки предложения о вхождения Крыма в состав России увеличивается до 96%, группа сторонников противоположного мнения – до 4%.

В целом, 72% участников опроса утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семьи. Положительные последствия жители республики видят, прежде всего, в улучшении жизни и материального положения (30%), обеспечении мира на территории Крыма (20%). Также для каждого десятого (10%) осуществилась мечта жить в России, а 75% опрошенных довольны положением дел в республике.

Только 7% респондентов считают, что воссоединение Крыма с Россией отрицательно сказалось на их жизни. Среди отрицательных последствий чаще всего назывался рост цен (10% от всех опрошенных). Еще 7% жалуются на потерю связи с родственниками, по 6% – на низкие зарплаты и бюрократию. О том, что воссоединение России и Крыма никак не сказалось на их жизни, говорят 15% жителей республики.

Ранее в Кремле назвали день воссоединения России с Крымом важной датой и заявили, что президент Владимир Путин примет участие в торжествах.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.