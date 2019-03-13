Путин примет участие в торжествах в годовщину воссоединения России с Крымом

В Кремле считают день воссоединения России с Крымом важной датой и не сомневаются, что президент Владимир Путин примет участие в торжествах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, планирует ли Путин посетить Крым на годовщину присоединения полуострова к России, Песков заявил: «Если президент примет такое решение – мы своевременно вас проинформируем».

«Сейчас рассматриваются разные варианты, но можно однозначно сказать одно: день воссоединения Крыма с Россией, пятилетие этого воссоединения – это очень важная дата для всех россиян, поэтому не должно быть никаких сомнений, что должным образом Путин примет участие в соответствующих мероприятиях», – сказал пресс-секретарь главы государства, передает РИА «Новости».

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.