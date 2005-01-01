Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь, где планирует принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС.

Также глава государства в режиме видеоконференции даст старт работе Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани. После этого в Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города 1854-1855 годов и 1941-1944 годов «Малахов курган», передает ТАСС.

В тот же день Путин приедет в Симферополь, где примет участие в праздновании 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. В частности, запланирована встреча Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя, а также встреча с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, который также приехал в Россию на торжества по случаю пятилетия Крымской весны.

В завершении дня глава государства посетит концерт, посвященный празднованию 5-й годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.

В январе была принята госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» для устойчивого развития экономики и социальной сферы этих регионов России. На реализацию госпрограммы в 2019–2022 годах запланировано выделить из бюджета 309,5 млрд рублей.