Путин в Крыму без протокола поговорит с общественностью

Президент Владимир Путин, который в понедельник будет работать в Крыму, считает главным пунктом своей программы встречу с общественностью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня пятилетие воссоединения Крыма с Россией, это праздник в России для всех россиян. Президент будет работать в Крыму», – сказал представитель Кремля.

По его словам, главным президент посчитал встретиться с общественностью. «Это будут представители общественности, деловых структур из Севастополя и Крыма с тем, чтобы без протокола пообщаться с ними на счет того, что произошло за пять лет на полуострове, какие есть проблемы, что недостаточно, что хорошо», – уточнил Песков. Он добавил, что подобные встречи Путин регулярно проводит в разных регионах России.

Представитель Кремля не исключил, что у Путина в Крыму в понедельник будут и другие мероприятия, поскольку, «будучи в Крыму, президент достаточно оперативно выстраивает свою программу», передает ТАСС.

Напомним, в январе была принята госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» для устойчивого развития экономики и социальной сферы этих регионов России. На реализацию госпрограммы в 2019–2022 годах запланировано выделить из бюджета 309,5 млрд рублей.

Песков также выразил мнение, что время расставит по местам все дискуссии об отношении к воссоединению Крыма с Россией. «Мы убеждены, что ход времени расставит все по местам. Люди все равно продолжают ездить и в Крым, и на Украину, они видят реальное положение дел», – сказал он.

«И главное « настрой крымчан, их отношение к тому, насколько изменилась в положительную сторону их жизнь за эти пять лет (нахождения Крыма в составе России), говорят сам за себя», – добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что отношения Москвы и Киева сейчас находятся практически «в свернутом состоянии», причем по инициативе украинских властей. Он напомнил, в частности, о случаях выхода Киева из ряда российско-украинских соглашений, а также запрет работы ряда российских СМИ.

Также Песков сообщил, что запланированное на понедельник открытие объектов электроэнергетики, в том числе Балаклавской и Таврической ТЭС, будет символизировать полную энергетическую самостоятельность Крыма.