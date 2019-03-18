Песков назвал открытие Балаклавской и Таврической ТЭС символом самостоятельности Крыма

Открытие объектов электроэнергетики, в том числе Балаклавской и Таврической ТЭС, будет символизировать полную энергетическую самостоятельность Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

«Президент будет работать в Крыму сегодня, это будет, естественно, и посещение праздничных мероприятий, это будет и открытие одного из объектов электроэнергетики. Собственно, именно сегодняшнее открытие будет символизировать полную энергосамостоятельность Крыма», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что президент посетит ряд мемориальных объектов и встретится с местной общественностью.

«Без протокола, свободно, как это обычно происходит, пообщаться с ними насчет того, что произошло с ними за эти пять лет на полуострове, какие есть проблемы, что недостаточно, что хорошо, и, собственно, сделать так как он общается с представителями самых разных регионов. Возможно еще ряд мероприятий, вы знаете, как правило, будучи в Крыму президент оперативно выстраивает свою программу, мы будем вас информировать», – заключил пресс-секретарь.

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