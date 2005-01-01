Кремль рассказал об участии Путина в предстоящих торжествах в Крыму

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал подробности предстоящего визита президента России Владимира Путина в Крым.

Путин посетит Крым 18 марта, передает РИА «Новости».

В ходе визита он примет участие в церемониях ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

Российский лидер в Симферополе встретится с представителями общественности Крыма и Севастополя.

В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города «Малахов курган», передает ТАСС.

Путин примет участие в праздновании годовщины воссоединения Крыма с Россией.