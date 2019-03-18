Участница «Лидеров России» попросила Путина помочь с ее проектом по туризму в Крыму

Руководитель департамента приоритетных проектов Севастополя Мария Литовко на встрече президента России Владимира Путина с общественностью Крыма рассказала ему о проекте по развитию яхтенного туризма; она также рассказала, что является победителем конкурса «Лидеры России».

Литовко поблагодарила Путина за инициативу по созданию конкурса управленцев «Лидеры России». Она является одним из 30 победителей конкурса в этом году.

«Это уникальная возможность проверить себя и встретить единомышленников – 300 человек, у каждого из которых есть миссия служения России. Прекрасно организованное мероприятие», а – сказала она, получив поздравление от Путина.

Встречу Путина с общественностью Крыма транслировал телеканал «Россия 24».

Литовко рассказала Путину о проекте по развитию яхтенного туризма в России. Сейчас она занимается этим в Севастополе и в частности в Балаклавской бухте. Она попросила у Путина рассмотреть возможность отмены пограничного режима в бухте и поддержки в развитии инфраструктуры.

Она также отметила, что стоимость снятия яхты на одни сутки зачастую дешевле, чем провести ночь в гостинице.

«Я полностью на вашей стороне, разделяю ваши идеи, ведь дело не в уровне доходов граждан, а просто ничего не сделано в этой сфере. Этим никто никогда не занимался», – заметил Путин.

Он отметил, что для такого проекта нужна инфраструктура.

«Если инфраструктура существует, то и потребитель появится. Это касается и иностранных граждан-владельцев яхт. И у нас сразу появится покупатель или тот, кто сдавать будет яхты. Я поручу правительству все это проработать и со своей стороны поддержу. Сможем создать хорошую базу для яхтинга. Я уже попросил силовиков оттуда (из Балаклавской бухты) передвинуться, чтобы дали возможность развиваться Крыму и Севастополю», – сказал Путин.

Также вопрос задала председатель крымского отделения Российского движения школьников, член Общественной палаты Крыма Анастасия Игнатович.

Она отметила, что РДШ сталкивается с нехваткой ресурсов – предполагалось создание ресурсных центров движения в разных регионов, но людей на это не хватает, из-за чего развитие организации тормозится.

«Чрезвычайная важная вещь. В СССР была работа с детьми. Люди были погружены в общенациональную повестку. Это не значит, что должно быть навязывание одной идеологии, нет, но важно воспитание на основах патриотизма и любви к отечеству, на основе идей по развитию страны – это очень важная вещь. Если нужна поддержка, связанная с ресурсными центрами, подумаем, как это сделать», – сказал Путин.

Путин в понедельник провел встречу с общественностью Крыма. В частности, он назвал главные проблемы полуострова.

Напомним, в январе была принята государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», целью которой является создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы этих регионов. На ее реализацию в 2019 – 2022 годах запланировано выделить из бюджета 309,5 млрд рублей.