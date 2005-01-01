Путин назвал главные проблемы Крыма

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18 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 18:18  |  vz.ru
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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

Активисты «крымской весны» не знали, вернутся ли к своим семьям живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
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Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
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США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Черные трансплантологи – такой же миф, как «лунный заговор»

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас паранойя – напишите завещание, заверьте у нотариуса, уведомите родственников, наклейте на лбу – сделайте все, чтобы попытка нацедить из вашего мертвого тела даже стакан крови была чревата судами и тюремным заключением. Подробности...
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Американская элита пилит под собой очередной сук

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Пол Манафорт – не Капитан Америка. Он не платил налоги, лоббировал интересы корпораций и диктаторов, сорил деньгами, полученными сомнительным путем. Все это ужасно и отвратительно. Но это нормально. Так живут в США тысячи лоббистов. Подробности...

Я убил себя во время Крымской весны

Андрей Бабицкий, журналист
После возвращения Крыма в Россию, я не выдержал и опубликовал текст о том, что я поддерживаю решение Владимира Путина взять под защиту население полуострова. «Радио Свобода» оказалось несвободным. Мой текст стоил мне работы. Подробности...
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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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    Рекорды и достижения русских женщин

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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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            Путин назвал главные проблемы Крыма

               18 марта 2019, 17:51
            Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
            Текст: Анастасия Норина

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            На встрече с крымской общественностью президент России Владимир Путин рассказал, какие проблемы для Крыма являются важными и требуют скорейшего решения.

            К приоритетным вопросам Путин отнес ситуацию с электрификацией и транспортом. Он добавил, что на очереди находится водоснабжение, передает ТАСС.

            «Все, что делалось и делается до сих пор, – это вещи фундаментального характера и длительного цикла реализации, без них невозможно развитие Крыма вообще. Потому что невозможно развитие вообще на какой бы то ни было территории без наличия определенного объема электроэнергии, тепла, без транспортной инфраструктуры, впереди еще – водоснабжение и так далее», – сказал глава государства.

            Встреча Путина проходит в Крымской республиканской научной библиотеке имени Ивана Франко. В 2014 году появились предположения, что библиотека, носящая имя известного украинского писателя, будет переименована. Однако учреждение сохранило свое имя, которое ей присвоили в 1956 году в честь 100-летия со дня рождения украинского писателя.

            Ранее президент России заявил, что с выводом работы Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность регион сможет поставлять электроэнергию и в соседние регионы.

            Напомним, в январе была принята государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», целью которой является создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы этих регионов. На ее реализацию в 2019 – 2022 годах запланировано выделить из бюджета 309,5 млрд рублей.


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