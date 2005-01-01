Путин назвал главные проблемы Крыма

На встрече с крымской общественностью президент России Владимир Путин рассказал, какие проблемы для Крыма являются важными и требуют скорейшего решения.

К приоритетным вопросам Путин отнес ситуацию с электрификацией и транспортом. Он добавил, что на очереди находится водоснабжение, передает ТАСС.

«Все, что делалось и делается до сих пор, – это вещи фундаментального характера и длительного цикла реализации, без них невозможно развитие Крыма вообще. Потому что невозможно развитие вообще на какой бы то ни было территории без наличия определенного объема электроэнергии, тепла, без транспортной инфраструктуры, впереди еще – водоснабжение и так далее», – сказал глава государства.

Встреча Путина проходит в Крымской республиканской научной библиотеке имени Ивана Франко. В 2014 году появились предположения, что библиотека, носящая имя известного украинского писателя, будет переименована. Однако учреждение сохранило свое имя, которое ей присвоили в 1956 году в честь 100-летия со дня рождения украинского писателя.

Ранее президент России заявил, что с выводом работы Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность регион сможет поставлять электроэнергию и в соседние регионы.

Напомним, в январе была принята государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», целью которой является создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы этих регионов. На ее реализацию в 2019 – 2022 годах запланировано выделить из бюджета 309,5 млрд рублей.