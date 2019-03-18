Путин заявил о возможности экспорта электроэнергии из Крыма

В связи с выводом работы Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность регион сможет в том числе поставлять электроэнергию в соседние регионы, заявил на церемонии запуска президент Владимир Путин.

«Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000-1100 МВт. С учетом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт. Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы», – передает его слова РИА «Новости».

Путин напомнил, что в 2014 году в Крыму собственная генерация электроэнергии составляла всего 160 МВт, чего даже с учетом поставок с Украины «явно было недостаточно для устойчивой работы и подачи электроэнергии в жилые дома, больницы, школы», а тем более – для развития полуострова и подключения к сетям новых потребителей.

«Этого было совершено недостаточно. Ситуация изменилась кардинально», – подчеркнул Путин.

Он выразил благодарность всем специалистам, участвовавшим «в этой сложной, очень нужной людям работе».

«Вы успешно решили задачу без всякого преувеличения общенациональной значимости», – заключил президент.

Он добавил, что сделан еще один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крыма и всего юга России, а также «в развитии экономики и инфраструктуры региона».

По словам Путина, на территории Краснодарского края «в эксплуатацию вводится новая современная подстанция «Порт», которая нужна для развития морского порта «Тамань» и для обеспечения работы Крымского моста.

«Здесь, в Севастополе, на полную мощность выходит Балаклавская ТЭС и симферопольская – Таврическая ТЭС. Эти станции с октября прошлого года уже работают, поставляют энергию, сегодня вводится еще два новых блока, по одному там и там», – сказал Путин. По его словам, их общая мощность удвоится, увеличившись до 940 МВт.

«Это ровно столько, сколько в прежние годы Крым получал из соседней страны. Это 90% текущего энергопотребления всего Крыма. Балаклавская и Таврическая станции дадут нам 940 МВт. Еще 850 МВт может обеспечить энергомост, подключенный к единой системе энергоснабжения России. 160 МВт – это прежние объекты генерации. И еще 129 МВт даст новая Сакская ТЭС, которая в настоящее время готовится к вводу и проходит комплексные испытания», – добавил президент.

Он отметил, что основные работы уже завершены, однако «еще есть над чем работать».

В понедельник Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность. Также президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города «Малахов курган» и встретится с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Отметим также, что в январе была принята госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» для устойчивого развития экономики и социальной сферы этих регионов России. На реализацию госпрограммы в 2019–2022 годах запланировано выделить из бюджета 309,5 млрд рублей.