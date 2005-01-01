Путин запустил Балаклавскую и Таврическую ТЭС в Крыму

Президент Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность.

На официальной церемонии пуска новых энергоблоков присутствовали вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, передает РИА «Новости».

Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Севастополь, где планирует принять участие в церемонии ввода ТЭС. Также президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города «Малахов курган» и встретится с представителями общественности Крыма и Севастополя.

В завершении дня глава государства посетит концерт, посвященный празднованию 5-й годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.

В январе была принята госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» для устойчивого развития экономики и социальной сферы этих регионов России. На реализацию госпрограммы в 2019–2022 годах запланировано выделить из бюджета 309,5 млрд рублей.