Какой ущерб Крыму нанесла Украина?

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15 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
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Авиационный мир сумел поставить американцев на колени

Российские авиакомпании могут подзаработать на запретах проблемных «Боингов»Фото: ZUMA/ТАСС
Мировая авиационная общественность чуть ли не щипцами заставила США приостановить полеты Boeing 737 Max. Американцы сделали это практически самыми последними, ведь на кону потери их крупнейшей корпорации. Чем заменять более 350 проблемных «Боингов»? Не приведет ли это к коллапсу мировых авиаперевозок? И как Россия может подзаработать на всей этой истории? Подробности...
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Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

Последний раз президент США был на русской земле в сентябре 2013-го – на саммите «Большой двадцатки»Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Пять лет назад, после присоединения Крыма к России, началось открытое противостояние нашей страны и Запада. Оно назревало и до тех событий, а после «русской весны» лишь прорвалось наружу. Самой заметной формой конфликта является война санкций, но в основе всего лежит геополитический и даже цивилизационный конфликт России и Запада. Что показали истекшие пять лет? Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
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Мир на глазах теряет «американскую мечту»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете. Подробности...
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Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...
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            Какой ущерб Крыму нанесла Украина?

            		   15 марта 2019, 19:00
            Фото: Денисов Роман/Фотохроника ТАСС
            Текст: Михаил Мошкин

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            Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери, которые понес Крым за время нахождения в составе «незалежной» Украины. Поручение составить список убытков дано профильным комитетам Думы и крымского парламента – Госсовета. После чего планируется через европейские парламентские структуры потребовать от Киева их возмещения. Результаты этой проверки должен озвучить в Совете Европы вице-спикер Думы Петр Толстой, сообщает РИА ФАН.

            Более чем очевидно, что киевская власть и не подумает не только возмещать ущерб, но и принимать к сведению список претензий. Важнее – предъявить всему миру неутешительные результаты 23-летнего украинского правления в Крыму, которое Володин назвал периодом фактической аннексии.   «Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: были нарушены основополагающие права граждан – право на язык, образование на родном языке», – подчеркнул председатель Госдумы, констатировав: Украина «разрушила экономику Крыма и Севастополя».

            «Если мы говорим о праве граждан на язык, 25 лет Украина никакие вопросы не решала», – подчеркнул Володин и напомнил: «Одним из первых указов президента РФ Владимира Путина был указ о трех языках на территории Крыма: русском, украинском и татарском». «Поэтому, когда нас какая-то из европейских структур начинает учить, мы призываем, пусть сначала приедут в Крым, послушают граждан, узнают, что было и что стало. Тогда у многих глаза откроются и совесть проснется», – подчеркнул Володин.

            Западные эксперты любят подсчитывать ущерб Украины из-за конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав России. Так, Андреас Аслунд из Атлантического совета говорит о 100 млрд долларов. Да и в самом Киеве, чем ближе к президентским выборам, тем чаще выкатывают счета за т.н. «аннексию» полуострова. Летом 2018-го выступили представители крымскотатарской диаспоры из так называемой «прокуратуры Автономной республики Крым»: ущерб от потери полуострова, по их подсчетам – 1 трлн 80 млрд гривен, то есть около 40 млрд долларов.  Осенью прошлого года Юлия Тимошенко пообещала, что, став президентом, обязательно добьется от Кремля компенсации в 100 млрд, – уже не долларов, а евро – за Крым.

            В ответ в крымском госсовете потребовали от Украины компенсировать убытки от «борьбы за возвращение» по-киевски: от энергетической блокады, перекрытия Северо-Крымского канала, продуктовой и транспортной блокад. А вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский напомнил и о других счетах – за предыдущие «23 года украинской аннексии», за полностью разрушенные в 1990-е и 2000-е годы инфраструктуру, дорожное хозяйство и ЖКХ.

            Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил ущерб в десятки миллиардов рублей.

            Отметим, что к началу XXI века объем промышленного производства в Крыму составлял всего 54 % от уровня советского 1990 года. Износ основных средств машиностроения составил почти 60 процентов, средств производства и распределения газа и воды – 60 процентов.

            «Украинские власти, владея Крымом, разрушили промышленные и сельхозпредприятия предприятия, инфраструктуру уничтожили, курортный комплекс, медицину, нанесли полуострову экологический ущерб», – перечисляет сенатор Цеков.

            Напомним, что в ноябре прошлого года крымский архитектор Елена Манцыгина рассказала на Санкт-Петербургском культурном форуме, что при украинской власти всерьез рассматривался проект полной вырубки лесов на Южном берегу Крыма дабы освободить место под частную застройку – поскольку леса на ЮБК это, якобы, «поздние посадки», не имеющие ценности. «Может, они не видели гравюр 19-го века, не читали описаний тех лет» – сказала Манцыгина.

            «Вспомним, побережье хаотично застраивалось, земля продавалось, перепродавалось. Так могли поступать только захватчики», – подчеркивает Цеков.

            «Если говорить о здравоохранении времен Украины, то оно бесплатным не было вообще, все было платным, люди приходили в больницы со своими лекарствами и постельными принадлежностями, – вспоминает собеседник. – За анестезию платили, за операции платили, понятно, что на этом фоне смертность была высокой».

            Заметим, что в понедельник глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни населения Крыма с 2014-го выросла на два года (с 70 до 72 лет) – и это существенно превышает среднемировые показатели. «Сейчас же детская смертность у нас уменьшилась вдвое, практически на 40%», – комментирует сенатор Цеков. Смертность при сосудистой патологии снизилась более чем на 28 процентов.

            «Когда в Киеве участились заявления об «оккупации» Крыма, мы отреагировали –  что это за оккупация, когда «оккупанты» платят людям пенсии выше, чем на Украине? – отмечает сенатор. – Когда зарплаты бюджетникам выше, чем на Украине, когда вкладываются огромные средства в инфраструктуру Крыма. Построили мост, терминал, две электростанции, трассу «Таврида», детские сады, школы...».

            Кроме того, добавляет собеседник, говоря о ущербе, нанесенном Украиной, не надо забывать и о моральном ущербе. «А тотальное нарушение прав человека? На улицах и дома мы говорили на русском языке, но решения судов выдавались на украинском языке, нотариальные документы – на украинском языке, фильмы демонстрировались на украинском языке, вся переписка в учреждениях, которые подчинялись киевским центральным властям, шла на украинском языке, – перечисляет Цеков. – То есть, кроме всего прочего, оказывалось еще огромное моральное давление. Нарушались права русских и национальных меньшинств, искажались даже имена в паспортах».

            «В целом, я считаю, мы находились в оккупации, – отмечает сенатор. – Ведь по союзному законодательству, действовавшему в 1991 году, в случае распада Союза и выхода республики из состава СССР, ее судьбу определяет всенародный референдум. Нам такой возможности не дали. Мы с самого начала, с «крымской весны» 2014 года, когда на Украине заговорили об «аннексии Крыма Россией», ответили – нет, это вы аннексировали нашу территорию, это вы не дали нам определиться с нашим будущим после распада Союза».


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