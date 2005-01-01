Какой ущерб Крыму нанесла Украина?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери, которые понес Крым за время нахождения в составе «незалежной» Украины. Поручение составить список убытков дано профильным комитетам Думы и крымского парламента – Госсовета. После чего планируется через европейские парламентские структуры потребовать от Киева их возмещения. Результаты этой проверки должен озвучить в Совете Европы вице-спикер Думы Петр Толстой, сообщает РИА ФАН.

Более чем очевидно, что киевская власть и не подумает не только возмещать ущерб, но и принимать к сведению список претензий. Важнее – предъявить всему миру неутешительные результаты 23-летнего украинского правления в Крыму, которое Володин назвал периодом фактической аннексии. «Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: были нарушены основополагающие права граждан – право на язык, образование на родном языке», – подчеркнул председатель Госдумы, констатировав: Украина «разрушила экономику Крыма и Севастополя».

«Если мы говорим о праве граждан на язык, 25 лет Украина никакие вопросы не решала», – подчеркнул Володин и напомнил: «Одним из первых указов президента РФ Владимира Путина был указ о трех языках на территории Крыма: русском, украинском и татарском». «Поэтому, когда нас какая-то из европейских структур начинает учить, мы призываем, пусть сначала приедут в Крым, послушают граждан, узнают, что было и что стало. Тогда у многих глаза откроются и совесть проснется», – подчеркнул Володин.

Западные эксперты любят подсчитывать ущерб Украины из-за конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав России. Так, Андреас Аслунд из Атлантического совета говорит о 100 млрд долларов. Да и в самом Киеве, чем ближе к президентским выборам, тем чаще выкатывают счета за т.н. «аннексию» полуострова. Летом 2018-го выступили представители крымскотатарской диаспоры из так называемой «прокуратуры Автономной республики Крым»: ущерб от потери полуострова, по их подсчетам – 1 трлн 80 млрд гривен, то есть около 40 млрд долларов. Осенью прошлого года Юлия Тимошенко пообещала, что, став президентом, обязательно добьется от Кремля компенсации в 100 млрд, – уже не долларов, а евро – за Крым.

В ответ в крымском госсовете потребовали от Украины компенсировать убытки от «борьбы за возвращение» по-киевски: от энергетической блокады, перекрытия Северо-Крымского канала, продуктовой и транспортной блокад. А вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский напомнил и о других счетах – за предыдущие «23 года украинской аннексии», за полностью разрушенные в 1990-е и 2000-е годы инфраструктуру, дорожное хозяйство и ЖКХ.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил ущерб в десятки миллиардов рублей.

Отметим, что к началу XXI века объем промышленного производства в Крыму составлял всего 54 % от уровня советского 1990 года. Износ основных средств машиностроения составил почти 60 процентов, средств производства и распределения газа и воды – 60 процентов.

«Украинские власти, владея Крымом, разрушили промышленные и сельхозпредприятия предприятия, инфраструктуру уничтожили, курортный комплекс, медицину, нанесли полуострову экологический ущерб», – перечисляет сенатор Цеков.

Напомним, что в ноябре прошлого года крымский архитектор Елена Манцыгина рассказала на Санкт-Петербургском культурном форуме, что при украинской власти всерьез рассматривался проект полной вырубки лесов на Южном берегу Крыма дабы освободить место под частную застройку – поскольку леса на ЮБК это, якобы, «поздние посадки», не имеющие ценности. «Может, они не видели гравюр 19-го века, не читали описаний тех лет» – сказала Манцыгина.

«Вспомним, побережье хаотично застраивалось, земля продавалось, перепродавалось. Так могли поступать только захватчики», – подчеркивает Цеков.

«Если говорить о здравоохранении времен Украины, то оно бесплатным не было вообще, все было платным, люди приходили в больницы со своими лекарствами и постельными принадлежностями, – вспоминает собеседник. – За анестезию платили, за операции платили, понятно, что на этом фоне смертность была высокой».

Заметим, что в понедельник глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни населения Крыма с 2014-го выросла на два года (с 70 до 72 лет) – и это существенно превышает среднемировые показатели. «Сейчас же детская смертность у нас уменьшилась вдвое, практически на 40%», – комментирует сенатор Цеков. Смертность при сосудистой патологии снизилась более чем на 28 процентов.

«Когда в Киеве участились заявления об «оккупации» Крыма, мы отреагировали – что это за оккупация, когда «оккупанты» платят людям пенсии выше, чем на Украине? – отмечает сенатор. – Когда зарплаты бюджетникам выше, чем на Украине, когда вкладываются огромные средства в инфраструктуру Крыма. Построили мост, терминал, две электростанции, трассу «Таврида», детские сады, школы...».

Кроме того, добавляет собеседник, говоря о ущербе, нанесенном Украиной, не надо забывать и о моральном ущербе. «А тотальное нарушение прав человека? На улицах и дома мы говорили на русском языке, но решения судов выдавались на украинском языке, нотариальные документы – на украинском языке, фильмы демонстрировались на украинском языке, вся переписка в учреждениях, которые подчинялись киевским центральным властям, шла на украинском языке, – перечисляет Цеков. – То есть, кроме всего прочего, оказывалось еще огромное моральное давление. Нарушались права русских и национальных меньшинств, искажались даже имена в паспортах».

«В целом, я считаю, мы находились в оккупации, – отмечает сенатор. – Ведь по союзному законодательству, действовавшему в 1991 году, в случае распада Союза и выхода республики из состава СССР, ее судьбу определяет всенародный референдум. Нам такой возможности не дали. Мы с самого начала, с «крымской весны» 2014 года, когда на Украине заговорили об «аннексии Крыма Россией», ответили – нет, это вы аннексировали нашу территорию, это вы не дали нам определиться с нашим будущим после распада Союза».