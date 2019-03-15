Продолжительности жизни крымчан за пять лет заметно выросла

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни населения Крыма выросла на два года за последние пять лет, это существенно превышает среднемировые показатели.

Продолжительность жизни крымчан выросла с 70,7 до 72,7 лет, общая смертность снизилась на 8,5% смертность при сосудистой патологии – более чем на 28%, отметила Скворцова, передает ТАСС.

«Главный результат и победа – это снижение младенческой смертности более чем на 40%, почти в два раза, до показателя, который сейчас ниже среднероссийского», – отметила глава ведомства.

По ее мнению, этого прогресса нельзя было бы добиться без исправления ситуации с кадрами. «Нам необходимо было исправить ситуацию на селе. На 54% увеличилось число врачей за пять лет на селе – на 600 человек. В два раза увеличилось число среднего медицинского персонала, работающего в первичной медицинской помощи – до 4,5 тысяч», – добавила министр.

Она подчеркнула, что особое внимание было уделено зарплатам медиков.

«С марта по август 2014 года заработная плата медицинских работников выросла в два раза и далее она уже росла в рамках системы обязательного медицинского страхования: на 50% плюс к августу 2014 года у врачей, на 25% и на 73% – у среднего и младшего медицинского персонала», – привела цифры глава ведомства.

Количество жителей Крыма, которое прошло диспансеризацию и профосмотры, выросло в 20 раз за последние пять лет.

«В результате модернизации медицинских организаций можно было внедрить современную логистику оказания медицинской помощи и создать трехуровневую систему оказания медицинской помощи», – отметила Скворцова, передает РИА «Новости».

Эти меры, уточнила министр, и позволили увеличить количество жителей полуострова, прошедших профосмотры и диспансеризацию.

Глава ведомства уточнила, что диспансеризация проводится бесплатно, в 2018 году ее прошли 137,7 тыс. человек, план на текущий год составляет 283 тыс. человек. Объем высокотехнологичной медицинской помощи вырос в 13 раз за последние пять лет, добавила она.

«В этом году у нас откроется многопрофильный республиканский медицинский центр на базе клинической больницы имени Семашко, он уже выстроен, то есть в третьем квартале текущего года он будет введен в эксплуатацию», – сказала Скворцова.

Министр указала, что открытие многопрофильного медцентра позволит изменить возможности для оказания высокотехнологичной специализированной медпомощи в Крыму.

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