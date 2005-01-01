Володин потребовал компенсировать потери Крыма от нахождения в составе Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери, понесенные Крымом за время нахождения в составе Украины, чтобы затем потребовать их возмещения от Киева.

«Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: были нарушены основополагающие права граждан – право на язык, образование на родном языке. (Украина) разрушила экономику Крыма и Севастополя. Фактически аннексия, тем более правовая основа отсутствовала», – передает его слова ТАСС.

Он поручил профильным комитетам Госдумы и госсовета Крыма подсчитать понесенные Крымом убытки из-за политики Украины. Их возмещения затем планируется потребовать через парламентские структуры от Киева.

«Проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены, и через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет», – сказал Володин.

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