Немецкие СМИ: «Аннексия» для Крыма оказалась ренессансом

Оценивая «крымскую весну» 2014 года с точки зрения жизни людей на полуострове, нужно признать, что за пять лет в составе России было достигнуто больше, чем за четверть века в составе Украины, пишет немецкое издание Der Globus Deutschland, называя «аннексию» Крыма его ренессансом.

«Настало время оценить это важное международное политическое событие с точки зрения жизни людей на полуострове и перепроверить правильность нашей собственной оценки того, что произошло», – приводит текст статьи издания «ИноСМИ».

Газета напоминает о том, как Крым стал российским, отмечая, что причиной поддержки местным населением присоединения к России была откровенно антироссийская риторика нового украинского руководства.

«Сегодня, несмотря на подавляющее международное непризнание аннексии Крыма и санкции, наложенные не только на Москву, но и на саму область, большинство населения полуострова по-прежнему считает, что сделало правильный выбор», – пишет издание.

В частности, приводятся данные опроса 2015 года, который провело украинское подразделение немецкого Общества потребительских исследований (GFK) в Крыму. Его результаты показали, что 82% опрошенных полностью поддерживают присоединение Крыма к России. 51% крымских татар заявили, что их финансовое положение улучшилось в течение 12 месяцев после того, как Крым стал частью России. Большинство опрошенных заявили, что в украинских СМИ публикуется абсолютно неверная информация о Крыме.

Весной 2017 года Берлинский центр по изучению восточноевропейских и международных проблем также провел опрос среди жителей Крыма. 79% заявили, что в случае нового референдума о статусе Крыма они проголосуют так же, как в 2014 году.

Опросы российских организаций подтверждают приведенные цифры, отмечает издание, указывая в том числе на поддержку присоединения Крыма остальными россиянами.

«Сегодня население Крыма насчитывает свыше 2,3 млн человек, что почти на полмиллиона больше, чем пять лет тому назад. А демография всегда является надежным индикатором отношения людей к своему окружению», – говорится в статье.

Издание подчеркивает, что большинство задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в области экономики, выполнены или как раз претворяются в жизнь, несмотря на введенные санкции. Это относится и к Крыму, был обновлен крупный международный аэропорт в Симферополе, введена в строй автострада через Крымский мост, был проложен газопровод длиной 400 километров по дну Керченского пролива, который отделяет Крым от материковой России, введены в строй несколько систем энергообеспечения, что позволило обеспечить полную энергетическую независимость Крыма.

Указывается, что Россия решила проблему водоснабжения, осуществив несколько проектов с использованием грунтовых вод.

«Продолжает развиваться туристическая отрасль, обновляются устаревшие курорты советских времен, исторические и культурные памятники, парки и сады. Растет доля агротуризма. С давних пор туристическая отрасль на полуострове является традиционным источником существования для многих крымских татар. Сейчас туда вкладываются большие средства. Выясняется, что экономика ставшего теперь российским Крыма развивается хорошими темпами», – пишет издание.

Подчеркивается, что Москва собирается инвестировать свыше 4 млрд евро в рамках целевой программы для поддержки развития региона до 2024 года.

«Поэтому надо констатировать, что признание крымским населением российской аннексии связано в большей степени с ощутимыми экономическими результатами за эти пять лет, а не с «исторической памятью» и «преобладанием этнических русских». За пять лет в составе России было достигнуто больше, чем за четверть века в составе Украины. Европейскому союзу следовало бы принять во внимание это очень интересное развитие», – подчеркивает газета.

Издание отмечает, что за границей новый статус Крыма обретает «все большее психологическое признание». Так, 36% немцев и такой же процент итальянцев считают, что этот регион является частью российской территории. Такого же мнения придерживаются четверть опрошенных в Соединенном Королевстве и в США.

Отмечается, что с каждым годом в Ялтинском международном экономическом форуме участвуют все больше иностранных делегаций: в прошлом году свыше 500 делегатов из 60 стран. В этом году ожидается британская делегация, которая посетит форум впервые с 2014 года.

«В 2017 году Крым принял представителей 60 государств. После 2014 года Крым посетили ряд видных политических деятелей, в том числе бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма и группа французских депутатов. В марте 2017 года на полуострове побывала большая делегация членов Европейского парламента и парламентариев из европейских государств и бывших советских республик», – отмечает издание.

Газета задается вопросом, ради чего Запад поддерживает санкции против Крыма.

«Если мы считаем, что наши ценности ведут нас к достойному уровню жизни для всех, то Крым, вероятно, можно назвать примером движения в правильном направлении. Так называемая «аннексия» оказалась своего рода ренессансом для полуострова и его жителей. И не важно, кто за этим стоит – Путин или кто-то другой», – говорится в статье.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают день воссоединения России с Крымом важной датой.