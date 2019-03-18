Путин: Эрдоган положительно отнесся к приглашению на открытие соборной мечети в Крыму

Президент России Владимир Путин рассказал, что пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, а тот отнесся к приглашению положительно.

«Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом, насколько я понимаю, так положительно отнесся к этому приглашению. Посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать», – приводит РИА «Новости» слова главы государства во время встречи с крымскими общественниками.

Соборную мечеть возводят в районе Симферопольского водохранилища. Проект предполагает постройку двух частей: основного здания размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутреннего двора с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза).

Также Путин предложил пригласить премьер-министра Израиля на открытие в Крыму синагоги.