Украина захотела купить беспилотники у Турции

В 2021 году Киев закупит пять турецких БПЛА Bayraktar TB2, заявил главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

«Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд Вооруженных Сил Украины мы закупим пять новых Bayraktar. В них несколько иные тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения», – цитирует Хомчака информагентство АрмияInform.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие интересы объединяют Украину и Турцию, а также сообщала, что Киев подписал с Анкарой рамочное соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее «углубление взаимодействия по 21 направлению». Стороны выразили намерение «начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей».