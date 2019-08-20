Украина и Турция решили создать ударный беспилотник

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нового поколения Akinci, сообщила пресс-служба концерна «Укроборонпром».

Отмечается, что дрон сможет наносить удары широким спектром высокоточного вооружения. Ударный БПЛА нового поколения разрабатывают в соответствии с «требованиями вооруженных конфликтов XXI века», сообщается на сайте компании.

«Проект реализуется благодаря объединению крупнейших секторов оборонных комплексов Украины и Турции», – отметил гендиректор концерна Павел Букин.

БПЛА оснащен двумя двигателями украинского производства, которые позволяют подняться более чем на 12 км. Также заявлено, что беспилотник способен нести более тонны бомбовой нагрузки и находиться в полете до 24 часов.

Ранее Украина неоднократно заявляла о своих достижениях в области оружия. Так, экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить российские военные корабли любого класса, а также Крымский мост. Также Украина объявляла о создании электромагнитного оружия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как украинская армия маскируется под сборище пьяниц и уголовников, и каким образом украинские самолеты связаны с контрабандой оружия в горячих точках.

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