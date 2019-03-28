Украина похвалилась созданием электромагнитного оружия

Компания «Спецтехноэкспорт», входящая в состав госконцерна «Укроборонпом», объявила о создании на Украине электромагнитного оружия, предназначенного «для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных».

В сообщении компании говорится, что электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и на авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

«Таким образом, новое электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т.д. без риска нанесения вреда гражданскому населению», – передает ТАСС сообщение украинской компании.

В «Спецтехноэкспорте» уточняют, что разработанное оружие создает мощное электромагнитное излучение, которое приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры вооружения и военной техники или создает значительные препятствия для ее штатного функционирования.

Там добавляют, что деньги в разработку вложила Индия, средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов. Кроме того, сообщается, что Украина поставила этой стране первую партию нового типа оружия.

Добавим, что ранее в четверг в концерне «Укроборонпром» сообщили, что на украинских оборонных предприятиях решены наиболее критические проблемы в сфере замещения комплектующих российского производства.

На Украине нередко объявляют о «достижениях» в оборонной сфере, однако при ближайшем рассмотрении вводимые там «новшества» не выдерживают критики. Зачастую новейшие образцы украинской военной техники оказываются далеко не самой удачной модернизацией советского вооружения. Так, в феврале в Сети появилось видео модернизированной реактивной системы залпового огня БМ-21УМ «Берест» на шасси автомобиля КрАЗ, которая получила обидное прозвище «Град-коротышка». Тогда же Украина заявила о завершении испытаний старых советских ЗРК. Подвергалась критике и украинская крылатая ракета из «сверхпрочного шоколада». Параллельно с этим украинский ВПК распродает последние секреты.

Кроме того, на Украине разразился крупный скандал из-за информации о хищениях в оборонной сфере. По информации местных СМИ, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Также сообщалось, что предприятиям «Укроборонпрома» продавали высотомеры российского производства для Ан-26 по цене, завышенной в пять раз.

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