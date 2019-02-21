Украина заявила о завершении испытаний старых советских ЗРК

ВС Украины завершают испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов «Куб» и «Тор», которые будут направлены в подразделения ПВО сухопутных войск вооруженных сил страны, сообщил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.

«Завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов «Куб» и «Тор», которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск», – написал Муженко в своем Facebook.

Он заявил, что ракетные комплексы повысят потенциал зенитных ракетных войск украинской армии и в целом системы ПВО Украины.

Ранее на этой неделе на Украине анонсировали начало производства РСЗО «Верба».

Украина регулярно отчитывается о своих военных разработках, которые при ближайшем рассмотрении не выдерживают критики, оказываясь зачастую не самой удачной модернизацией советского вооружения. Так, в феврале в Сети появилось видео с модернизированной реактивной системой залпового огня БМ-21УМ «Берест» на шасси автомобиля КрАЗ, которая получила обидное прозвище «Град-коротышка».

Осенью украинские блогеры высмеяли заявление украинского эксперта о способности страны создать ракету, которая «может достать до Москвы». Подвергалась критике украинская крылатая ракета из «сверхпрочного шоколада».

Планы возродить старые советские ЗРК «Куб» и «Тор» также высмеивали – тогда в СМИ появилась информация, что Киев хочет вернуть в строй сразу шесть устаревших типов ЗРК: это 2К12 «Куб», 9К330 «Тор», С-125, С-200В и два типа С-300 (С-300В1 и С-300В).

«Куб» производился в СССР с 1967 по 1983 годы, «Тор» – с 1972 по 1983 годы.