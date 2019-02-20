На Украине анонсировали начало производства собственной РСЗО

Шепетовский ремонтный завод (ШРЗ), который входит в украинский госконцерн «Укроборонпром», в 2019 году начинает производство РСЗО «Верба», сообщил директор предприятия Олег Туринский.

«Производство РСЗО «Верба» начнется в 2019 году», – передает его слова ТАСС.

Туринский отметил, что испытания РСЗО завершились, «Верба» принята на вооружение.

«С 11 по 16 февраля бригада сотрудников нашего завода работала в Харьковском конструкторском бюро им. Морозова (ХКБМ), которое является разработчиком «Вербы». Мы изучали документацию и все особенности этой системы», – пояснил Туринский.

«Верба» – это модернизация РСЗО «Град», принятой на вооружение СССР еще в 1963 году. Система размещена на шасси украинского автомобиля КрАЗ, также, заявляют на Украине, усовершенствована система управления огнем и навигационная аппаратура.

Отметим, что Украина регулярно отчитывается о своих военных разработках, которые на деле оказываются лишь переделкой советского вооружения – причем не всегда удачной. Так, в феврале в Сети появилось видео с модернизированной реактивной системой залпового огня БМ-21УМ «Берест», которая также выполнена на шасси автомобиля КрАЗ. Эта РСЗО получила обидное название «Град-коротышка».

Осенью украинские блогеры высмеяли заявление украинского военного эксперта Валентина Бадрака о способности Украины создать ракету, которая «может достать до Москвы», также подвергалась жесткой критике украинская крылатая ракета из «сверхпрочного шоколада».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что новейшие образцы украинских вооружений не выдерживают критики.