Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Финский политик назвал противников диалога с Москвой врагами человечества
В Финляндии назвали врагами человечества противников диалога с Россией
Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что европейские противники диалога с Москвой являются врагами человечества.
Мема заявил, что диалог между Вашингтоном и Москвой имеет огромное значение для всего мира, передает РИА «Новости».
«США снимают санкции с России. Это важный шаг на пути к миру и урегулированию украинского конфликта. Диалог между США и Россией важен для всего мира. В Европе многие выступают против любого диалога с Москвой, эти люди – враги человечества», – написал он.
Политик добавил, что миротворцы сейчас одерживают победу. Ранее президент США Дональд Трамп отказался применять новые санкции против российских чиновников и банков, однако это решение не коснулось прежних ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций.
Соединенные Штаты приостановили применение новых ограничений против России.
В пятницу глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил поиск Вашингтоном вариантов отказа от антироссийских санкций.