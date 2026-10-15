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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 13:03 • Новости дня

    Песков: Информации о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет

    Песков не подтвердил информацию о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Информации о новом визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию на данный момент нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет, пока никакой информации на этот счет нет», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных сроках приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили визит в Россию из-за конфликта Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

     В воскресенье американские представители перенесли поездку в Москву.

    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

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    15 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль: Киев продолжил удары по энергосектору России вопреки усилиям США
    Кремль: Киев продолжил удары по энергосектору России вопреки усилиям США
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина продолжает наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что удары по российским НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни, передает РИА «Новости».

    «Поэтому никакой новации здесь нет. Украинский, киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым, безусловно, вступая в серьезные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов, американских переговорщиков, которые действительно прилагают очень энергичные усилия для того, чтобы как-то инициировать развитие мирного процесса», – заявил он.

    Он также напомнил слова вице-премьера Александра Новака, который отмечал отсутствие моратория на удары по объектам энергосектора в России со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    15 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    Спецпосланник США предложил провести матч со сборной России по футболу

    Спецпредставитель США Замполли предложил провести футбольный матч с Россией

    Спецпосланник США предложил провести матч со сборной России по футболу
    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель США по глобальным партнерствам Паоло Замполли высказался за организацию товарищеского матча между американской и российской национальными сборными по футболу.

    Спецпредставитель США по глобальным партнерствам посол Паоло Замполли поддержал идею проведения спортивного состязания между национальными командами Соединенных Штатов и России, передает ТАСС.

    «Футбол – игра, объединяющая весь мир, и я был бы рад, если бы [при участии] ФИФА и соответствующих национальных федераций состоялся товарищеский матч между нашими национальными сборными», – заявил Замполли.

    Отмечается, что спецпредставитель по глобальным партнерствам работает в структуре как Белого дома, так и Госдепартамента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом продюсер Мао заявил, что Дональд Трамп оценил подаренную Владимиром Путиным шайбу.

    В марте депутат Госдумы Светлана Журова сообщила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией.

    Ранее член бюро высшего совета «Единой России» и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов рассказал о «хоккейной» дипломатии России и США.

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    14 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    СМИ: Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию

    MS NOW: Директор ФБР Патель прибыл в Россию с визитом

    СМИ: Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель прибыл в Россию, сообщил телеканал MS NOW.

    Глава американского ведомства прибыл в страну с визитом, однако детали программы с его участием пока не раскрываются, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал MS NOW. По их данным, речь идет о двухдневной поездке, в ходе которой Патель должен посетить Москву и Петербург.

    В июле издание Politico сообщало о планах Пателя приехать в Москву и Петербург в середине октября. Собеседники издания предполагали, что визит может состояться 14 или 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном визите директора ФБР в Россию.

    До этого в августе ФБР также отказалось подтвердить подготовку поездки руководителя бюро в Москву. А в июле стало известно, что глава спецслужбы собрался посетить Россию впервые за 13 лет.

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    15 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ

    Американист Дудаков: Зеленский ударами по НПЗ шантажирует администрацию США

    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Если до поездки в Лондон Владимир Зеленский избегал открытого конфликта с Дональдом Трампом, то после нее ужесточил риторику. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, Зеленский продолжает вести торг с Вашингтоном, ошибочно рассчитывая на ослабление президента США после промежуточных выборов.

    «Владимир Зеленский, объявляя о «возобновлении» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжает шантажировать администрацию США», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, Зеленский «в лучших традициях криворожской дипломатии» пытается добиться от Штатов встречных уступок в обмен на прекращение ударов по НПЗ, отлично понимая, что у Дональда Трампа ограничено пространство для маневра.

    «До промежуточных выборов осталось менее трех недель. Позиции республиканцев слабы, и Зеленский рассчитывает, что после выборов Трамп превратится в «хромую утку». В Киеве полагают, что смогут работать непосредственно с демократами в Конгрессе в обход Белого дома. Но это мнение ошибочно: американский лидер даже в ослабленном состоянии сохранит широкие возможности для создания проблем Зеленскому», – подчеркнул собеседник.

    Среди инструментов давления политолог назвал сокращение объема передаваемых разведданных и ограничение использования терминалов Starlink на Украине – эта мера уже проходит тестирование. Также в зоне риска будущее механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева, добавил Дудаков.

    «За последний год Штаты таким образом продали вооружений на 7 млрд долларов – в том числе противоракеты PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойные авиабомбы, ракеты для HIMARS и другие системы», – перечислил эксперт. Он напомнил, что сами США сталкиваются с истощением собственных арсеналов.

    «В случае новой эскалации в Иране американцам могут срочно понадобиться противоракеты и другие средства ПВО. Поэтому не исключено, что программу PURL свернут. В таком случае ситуация для Зеленского может резко обостриться», – рассуждает спикер. По его оценкам, Лондон не в состоянии компенсировать ни военную, ни разведывательную поддержку, которую предоставляет Вашингтон.

    «У Британии значительно меньше военных спутников – всего шесть, тогда как у США их сотни, если не тысячи. Кроме того, страна переживает серьезный бюджетный кризис: Зеленский прибыл как раз накануне обсуждения осеннего бюджета, в котором образовалась дыра в 30 млрд фунтов стерлингов. К тому же арсеналы британской армии практически истощены», – заметил эксперт.

    Иными словами, положение Соединенного Королевства весьма непростое. «Зеленский, безусловно, стремится заручиться поддержкой Британии. Страна демонстрирует политическую волю продолжать противостояние, но ее реальные возможности объективно ограничены», – добавил американист.

    В свою очередь экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский, объявив о «возобновлении» ударов по российским НПЗ, «фактически послал» Трампа. «Три дня Зеленский сидел тихо, а потом поехал к британцам и сразу расхрабрился, раздухарился. В Лондоне его умеют вдохновить. Обратите внимание, что до поездки в Лондон Зеленский не решался идти на открытый конфликт с Трампом», – написал Царев в своем Telegram-канале.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию Financial Times заявил об отказе от приостановки ударов по российским НПЗ. «С нас хватит», – сказал он. Зеленский также раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и явное восхищение президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Кроме того, Зеленский вновь озвучил условия прекращения ударов по российской энергетике – взамен он хочет получить американские перехватчики Patriot. По его словам, такой вариант является для Киева «минимально приемлемым».

    Отметим, в ночь на четверг произошла массовая атака БПЛА на Рязанский НПЗ, сообщил глава региона Павел Малков в своем канале в Max. Кроме того, в Рязани на территории другого предприятия были повреждены склад и несколько автомобилей.

    По информации Минобороны, зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены над регионом четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа.

    Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области. ВСУ продолжают наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями США, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру», – заметил, в свою очередь, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Британские поджигатели войны знают, как продвигать войну и подрывать мир», – указал он.

    Напомним, в минувшую субботу Трамп призвал Украину сменить президента и осудил удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре. За день до этого Белый дом объявил о заключении соглашения с Москвой по поставкам дизеля для снижения цен на мировом и американском рынках.

    Зеленский пожаловался, что во время паузы ВСУ были лишены американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по российской энергетике не прекратятся.

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    15 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота

    Экономист Юшков: США смягчают санкции против «теневого» флота для стабилизации цен

    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для России наибольший эффект дало бы временное снятие Вашингтоном ограничений с нефтепроизводителей, а не с судов так называемого «теневого» флота. Это позволило бы компаниям торговать без посредников, снизить издержки и нарастить доходы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В планах США смягчить санкции против танкеров он видит расчет на стабилизацию цен на внутреннем рынке Штатов.

    «После объявления Дональдом Трампом дизельной сделки с Россией минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. По сути, речь идет о послаблении санкций от 2022 года», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, как отметил собеседник, остается неясным ряд практических аспектов. Первый из них – распространяется ли действие лицензии на танкеры, находящиеся под американскими рестрикциями, если они перевозят дизельное топливо на рынок США. «Можно ли перевозить дизельное топливо любыми судами или только теми, которые не включены в черные списки?» – рассуждает он.

    Второй – причем более значимый для России – вопрос касается компаний, включенных в SDN-лист, продолжил эксперт. «Могут ли они в рамках этой лицензии продавать дизельное топливо в Штаты или исключение на них не распространяется?» – говорит Юшков. Он напомнил, что основную долю российского дизельного топлива производят четыре крупнейшие нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», – и все они находятся в SDN-листе.

    По словам экономиста, для России было бы выгодно, если бы трактовка санкционного исключения распространялась на эти компании, либо если бы была выдана новая генеральная лицензия хотя бы одной из них. Это позволило бы торговать без посредников.

    В целом, считает собеседник, для рынка гораздо значимее было бы ослабление санкций в отношении российских компаний, а не в отношении танкеров. «Если смягчить ограничения против судов так называемого «теневого флота», стоимость фрахта может немного снизиться, но глобально ситуация не изменится. Куда более весомым шагом стало бы временное снятие или заморозка санкций в отношении российских нефтепроизводителей – это дало бы ощутимый эффект», – подчеркнул он.

    Впрочем, в обсуждении смягчения санкций против «теневого флота» прослеживаются интересы администрации Трампа. «США до сих пор остаются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива. В стране действует либеральная модель рынка: производители решают, направить ли топливо на внутренний или на внешний рынок. Из-за дефицита дизеля в Европе и Азии цены там растут – вслед за этим повышается стоимость топлива в самих Штатах», – рассказал аналитик.

    Он объясняет: фактически цена на внутреннем рынке США формируется по формуле «внешняя цена минус стоимость доставки». Поэтому для снижения цен внутри страны Трампу необязательно обеспечивать прямые поставки российского дизеля в США. Достаточно, чтобы российский дизель активно выходил на мировой рынок и реализовывался в больших объемах.

    «Отсюда и логика давления, например, на Украину в контексте ненанесения ударов по НПЗ в России. На сегодня цель Трампа в том, чтобы у Москвы не возникало затруднений при экспорте нефтепродуктов», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении так называемого «теневого флота». Как сообщает Reuters, эта мера призвана снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта.

    По информации агентства, Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Компании, которые хотят воспользоваться такими танкерами, должны будут обратиться в министерство финансов США за соответствующим разрешением. В американском минэнерго заявили, что такой шаг не поможет России перевозить нефть.

    Отраслевые источники отмечают, что смягчение ограничений «может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов» в Ормузском проливе, однако это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта. Дело в том, что страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Британии.

    Напомним, на рынке танкеров сложилась уникальная ситуация: пятилетние и десятилетние танкеры резко подорожали, а сделки теперь заключают за несколько дней вместо нескольких недель. Брокеры ищут для клиентов суда, которые можно передать им как можно быстрее. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России.

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    14 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    ФБР опровергло сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию
    ФБР опровергло сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию
    @ Stanislav Kozlovskiy/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральное бюро расследований США официально опровергло сообщения, что директор ведомства Кэш Пател прибыл в Россию.

    Федеральное бюро расследований (ФБР) США опровергло поездку своего директора Кэша Патела в Россию. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в соцсетях.

    В заявлении ведомства говорится: «Слева: Как сообщает MS NOW, два источника сказали, что Кэш Пател только что прилетел в Россию. Справа: А вот где на самом деле находится Кэш Патель. В Университете Либерти (штат Вирджиния), где он участвует в мероприятии, посвященном выражению признательности сотрудникам правоохранительных органов. «Источники» MS NOW ни о чем не «осведомлены»!»

    «Слева» и «справа» относятся к двум видео, размещенным рядом в публикации ФБР: слева показано сообщение MS Now о приезде Пателя в Россию, справа – его участие в мероприятии Университета Либерти.

    Сам Пател прокомментировал это сообщение, отметив, что «факты важнее кликбейта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СМИ распространили информацию о прибытии директора ФБР Кэша Патела в Россию.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном визите директора ФБР в страну.

    В августе ФБР также отказалось подтвердить возможный визит директора бюро в Москву.

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    14 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Глава ФБР потребовал извинений за ложное сообщение о поездке в Россию

    Директор ФБР Патель потребовал извинений за фейк о поездке в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель потребовал от американского телеканала MS NOW извинений за распространение недостоверной информации о прибытии в Россию.

    Телеканал выпустил сюжет о приезде руководителя ведомства в Москву для переговоров с ФСБ, однако в действительности он находился на мероприятии в Университете Либерти в штате Вирджиния, передает РИА «Новости».

    «MS NOW только что сообщил, будто я «прибыл в Россию» для встреч с ФСБ. Этот же телеканал постоянно распространяет ложь об исторических достижениях ФБР и правоохранительных органов в обеспечении безопасности американского народа… Они должны извиниться перед ФБР, сотрудниками правоохранительных органов и американским народом», – написал Патель в соцсети X.

    В официальном аккаунте ФБР также был опубликован отрывок из выступления директора с подписью, подтверждающей реальное местонахождение руководителя. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю нечего сказать о якобы планируемом визите Пателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ФБР опровергло сообщения о прибытии руководителя ведомства в Россию.

    СМИ написали о приезде Пателя в Москву.

    Песков не стал подтверждать планы директора ФБР посетить Россию.

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    15 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Глава РСПП Шохин описал частушкой перспективы сделки России и США по дизелю

    Шохин: Сделка с США по дизелю может стать прецедентом отмены санкций

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российско-американская договоренность по поставкам дизельного топлива может стать перспективным прецедентом отмены или приостановки санкций, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.

    «Была такая советская частушка: „Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле“… Вот не хотелось бы, чтобы концовка была в нашей сделке российско-американской такая же, как в этой частушке», – заявил Шохин в интервью ТАСС.

    По его словам, этот сюжет очень перспективен, поскольку демонстрирует, что при наличии реальной экономической и политической заинтересованности санкции могут отменяться или приостанавливаться.

    Шохин также отметил, что это служит хорошим примером для Германии, где промышленность сталкивается с трудностями из-за растущих тарифов и цен, а партия «Альтернатива для Германии» набирает популярность не только благодаря критике миграционной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг издание New York Post раскрыло сроки доставки в США российского дизельного топлива.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Издание Mysl Polska назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Украины.

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    15 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Директор ФБР передал в соцсети «привет из России»

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател разместил в соцсети Х интригующую реплику на фоне слухов о том, что он прибыл в Россию, и заявления ФБР, что это не так.

    «Из России с любовью…» – написал Патель в соцсети Х, не добавив более ничего к реплике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР опровергло сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию.

    В среду СМИ распространили информацию о прибытии директора ФБР Кэша Патела в Россию.

    При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном визите директора ФБР в страну.

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    15 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Американская организация обвинила Кушнера в незаконной дипломатии

    Зятя Трампа обвинили в выполнении функций дипломата без утверждения Сенатом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала иск в отношении спецпосланника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, обвинив его в незаконном выполнении дипломатических функций.

    Истцы требуют запретить спецпосланнику работать до утверждения Сенатом и обязать его раскрыть финансовую информацию. По мнению представителей организации, Кушнер обладает значительными дипломатическими полномочиями, однако не представил финансовые декларации, пишет РБК.

    В иске указано, что Кушнер руководит инвестиционной компанией Affinity Partners с активами более 6 млрд долларов. Организация считает, что пересечение его деловых интересов с дипломатической работой создает повышенные риски конфликта.

    В Белом доме эти претензии отвергли. Представитель администрации Анна Келли заявила, что бизнес спецпосланника не связан с его деятельностью, которой он занимается добровольно по просьбе президента, передает Bloomberg.

    Адвокат Кушнера Чад Мизелл назвал иск необоснованным. «Как внешние консультанты по этике, так и государственные юристы по вопросам этики изучили добровольную государственную службу Джареда Кушнера и подтвердили, что ее условия соответствуют применимым этическим требованиям», – заявил он.

    Ранее CNN сообщил о возможном конфликте интересов из-за того, что компания Affinity Partners стала крупнейшим акционером израильской фирмы, инвестирующей в оборонные предприятия. Сам Кушнер опроверг эти выводы, назвав материал вводящим в заблуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СМИ сообщили о решении Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера отложить визит в Россию из-за конфликта Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Ранее пресса узнала о встрече американских посланников в Нью-Йорке.

    Кроме того, президент США сообщил о подготовке их поездки в Москву и Киев.

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    15 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Новак назвал сроки первых поставок российского дизеля в США

    Новак: Поставки российского дизеля в США могут начаться через три недели

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что первые поставки российского дизельного топлива в США станут возможны минимум через две-три недели после заключения контракта и фрахта судов.

    По словам Новака, российские нефтяные компании в любой момент готовы начать отгрузки дизеля на мировой рынок, сейчас ведутся переговоры по коммерческим условиям, передает ТАСС.

    «Для того чтобы поставки осуществить, необходимо заключить контракт и загрузить топливо, зафрахтовать судно и отправить его потребителю. Все это занимает две-три недели. Поэтому, наверное, необходимо быстрее сейчас заключать соглашение», – заявил Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

    Отвечая на вопрос о фактическом начале экспорта, вице-премьер отметил, что производители готовы к немедленным поставкам, как только завершатся переговоры компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Новак подтвердил планы осуществлять прямые поставки российского дизеля в США.

    Новак также рассказал о позитивной реакции на дизельную сделку двух стран.

    В понедельник Новак заявил о возможном экспорте дизтоплива в объеме 3,5 млн тонн в месяц.

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    15 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Дмитриев заявил о мировой пользе от сотрудничества спецслужб России и США

    Глава РФПИ Дмитриев указал на пользу от сотрудничества спецслужб России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что диалог правоохранительных органов РФ и США принесет огромную пользу всему миру.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя о визите в РФ, передает ТАСС.

    «Диалог между правоохранительными органами США и России принесет пользу миру, точно так же, как экономическое и энергетическое сотрудничество», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Ранее руководитель американского ведомства отреагировал на ложное сообщение телеканала MS Now о своей поездке в Россию, опубликовав пост со словами «Из России с любовью…». Дмитриев в ответ подчеркнул, что вскоре это может стать реальным сообщением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ФБР потребовал извинений за ложное сообщение о своей поездке в Россию. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о продолжении контактов между спецслужбами двух стран по обмену заключенными. Также он рассказал о перспективах восстановления российско-американских отношений.

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    15 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Спецпредставитель США выступил за допуск россиян на Олимпиаду в Лос-Анджелесе

    Американский спецпосланник Замполли призвал пустить россиян на Олимпиаду в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель США по глобальным партнерствам посол Паоло Замполли заявил, что Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе должны быть открытыми для всех имеющих право на участие спортсменов, в том числе из России.

    Олимпиада в США должна быть справедливой и открытой, в том числе для России, считает американский спецпредставитель по глобальным партнерствам посол Паоло Замполли.

    «США должны провести игры, которые будут безопасными, справедливыми и открытыми для каждого спортсмена, имеющего право на участие», – заявил дипломат в интервью ТАСС.

    Ранее в четверг спецпосланник США предложил провести матч со сборной России по футболу. Также он назвал важным шагом возвращение флага паралимпийцам России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Международный олимпийский комитет снял санкции с российских спортсменов.

    В мае организация объяснила продление ограничений против атлетов из России.

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    15 октября 2026, 13:32 • Новости дня
    Песков: Усилия США по Украине разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки американских переговорщиков инициировать мирный процесс разбиваются о нежелание киевских властей идти на мир.

    Как уточнил Песков, американские переговорщики прилагают активные усилия для инициирования мирного процесса, однако они не находят отклика у властей Украины, передает РИА «Новости».

    «Пока эти энергичные попытки разбиваются о нежелание киевского режима и лично Зеленского идти на мир», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков сообщил о попытках вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

    В понедельник Кремль выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

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