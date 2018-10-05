Пользователи Сети высмеяли способную «достать до Москвы» украинскую ракету

Блогеры обсудили заявление украинского военного эксперта Валентина Бадрака о способности Украины создать ракету, которая «может достать до Москвы».

Пользователи Сети вспомнили, что на Украине не в первый раз заявляют о новых вооружениях, способных представить угрозу для России, передает РИА «Новости».

«Опять? Так были уже какие-то ракеты? Куды дели? Ой, боюсь, боюсь, боюсь», – написал пользователь Drongo1988.

В Сети также усомнились в возможности Украины создать боеспособную ракету.

«Ракеты из сала и кизяка до Москвы не долетят. Врут как всегда», – написал andrei_livetrov.

«Обострение шизофрении в аграрной сверхдержаве», – подметил SevcencoPanas.

«Грешно смеяться над больными людьми. Но как тут удержаться?», – посетовал rlz_the_kraken.

Ранее в пятницу украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявлял, что ВПК Украины якобы способен создать ракету с дальностью полета 1,5 тыс. километров, которая «может достать до Москвы».

В июне на Украине заявляли о необходимости разработки ракет, которые могут достать «до Москвы, до Санкт-Петербурга». Главред журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко говорил, что Украина сейчас не обладает потенциалом для разработки и серийного производства высокоточных систем оружия.

Пользователи социальных сетей уже высмеивали крылатую ракету украинского производства, которая якобы способна «обеспечить оборону Черноморского и Азовского побережья», и новую украинскую САУ «Богдана», которая якобы не имеет аналогов.