Украинский генерал потребовал создания ракет с дальностью «до Москвы»

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко прокомментировал заявления главы СНБО Александра Турчинова о вариантах развития возможного военного конфликта с Россией.

Романенко пояснил, что Турчинов имел в виду под фразой «оружие стратегического уровня».

«Имеется в виду, в первую очередь, ракетное оружие. Из разработок, которые есть у нас, можно назвать «Гарпун» и «Гром-2», хотя их дальности еще недостаточно», – цитирует «Обозреватель» генерала.

По его словам, дальность такого вооружения «должна быть несколько тысяч километров», чтобы этим оружием «мы могли покрывать, например, Европейскую часть России».

Романенко отметил, что украинские ракеты должны доставать «до Москвы, до Санкт-Петербурга».

«Это без шуток. Это очень серьезный момент. Опыт предыдущих войн, в том числе Второй мировой войны, демонстрирует, какое влияние оказывают подобные вещи. Немцы вели себя очень развязно, чувствовали себя уверенно до тех пор, пока не начали бомбить Берлин», – сказал генерал.

По его мнению, у Украины сейчас «есть проблема с международным ограничением по дальности ракет». «Например, допустимая для Украины дальность ракеты класса «земля – земля» – до 300 километров. И поэтому тот же «Гром» предусматривает такую дальность», – пояснил он.

В среду глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия из Крыма может атаковать «глубокие тылы» Украины. По его словам, зенитные ракетные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Турчинов также сказал, что Украина «должна работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии».